"IZMIŠLJALI SU DA BI ME DEHUMANIZOVALI": Predsednik Vučić o Jovanjici, "Sarajevo safariju" i dečaku iz Valjeva

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Nacionalnom dnevniku na TV Pink da su priče o Jovanjici, "Sarajevo safariju" i dečaku iz Valjeva, kako je naveo, korišćene u pokušaju njegove dehumanizacije.

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Govoreći o Studentskoj listi, Vučić je ocenio da iza njenih lidera stoje Bojan Pajtić i Dušan Petrović, koje je nazvao njihovim "ideološkim sledbenicima".

Suština je da su priče o Jovanjici, "Sarajevo safariju" i dečaku iz Valjeva izmišljane jer su hteli da me dehumanizuju, naveo je Vučić.

On je istakao da su stvarni lideri Studentske liste Bojan Pajtić i Dušan Petrović.

- To su Pajtićevi ideološki sledbenici. Razumem da su on i Petrović zadovoljni. Kako je moguće da su odjednom ljudi koji uvek za sebe govore da su slobodni građani, da nisu obavezani sendvičima i platama i da samostalno donose odluke, a neko ih kao u tor tera da potpišu listu na kojoj ne znate ko će biti, ko će biti prvi i ko odlučuje o njoj- kazao je Vučić.

- Hoćete da nam vodite decu u budućnosti i državu, a niko ne zna gde - rekao je predsednik Srbije.