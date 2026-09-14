Politika

"U NIŠU ĆEMO ZAVRŠITI POBEDNIČKU KAMPANJU": Vučić najavio velike skupove širom Srbije

В.Н.

14. 09. 2026. u 19:01

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, obraćajući se u Nacionalnom dnevniku na TV Pinku, najavio je velike skupove u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, dok će završni skup, kako je najavio, biti održan u Nišu.

У НИШУ ЋЕМО ЗАВРШИТИ ПОБЕДНИЧКУ КАМПАЊУ: Вучић најавио велике скупове широм Србије

Foto: Printskrin/TV Pink

Vučić je najavio velike skupove u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, kao i završni skup u Nišu.

- U Nišu su bile najjezivije slike, gde su devojke pogađali kamenjem i jajima u glavu. Hoću da pružimo dodatnu podršku Nišu, Prokuplju, Leskovcu, Vranju i Pirotu i da tamo završimo pobedničku kampanju - poručio je Vučić.

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