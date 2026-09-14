"DA LI JE JOVO BAKIĆ BUDUĆNOST SRBIJE"? Vučić: LJudi su umorni od toga
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink govorio je i o Jovi Bakiću.
- Ljudi u Srbiji su umorni od toga - naveo je predsednik Srbije.
Pita da li je Jovo Bakić budućnost Srbije, a da on u normalnoj zemlji bi bio "apsolutno ništa", a nije bio vetiran.
- O čemu ljudi govore? Samo sam neke spomenuo jer ne znam ko je na toj listi - naveo je Vučić.
Kaže da su blokaderi živeli na tragedijama (komntarišući reči o Jove Bakića o tome), da oni navijaju za Albaniju i Englesku protiv Srbije.
- Nećete nikad od njih čuti odgovor na neko nacionalno pitanje. Idolatrija studenata i profesora je bila veoma opasna dva, tri meseca - naveo je on.
Rekao je da se ideje i planovi moraju sagledavati, a ne postupati po idolatriji.
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