Politika

"DA LI JE JOVO BAKIĆ BUDUĆNOST SRBIJE"? Vučić: LJudi su umorni od toga

В.Н.

14. 09. 2026. u 18:54

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Pink govorio je i o Jovi Bakiću.

ДА ЛИ ЈЕ ЈОВО БАКИЋ БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ? Вучић: Људи су уморни од тога

Foto: Printskrin/TV Pink

- Ljudi u Srbiji su umorni od toga -  naveo je predsednik Srbije.

Pita da li je Jovo Bakić budućnost Srbije, a da on u normalnoj zemlji bi bio "apsolutno ništa", a nije bio vetiran.

- O čemu ljudi govore? Samo sam neke spomenuo jer ne znam ko je na toj listi - naveo je Vučić.

Kaže da su blokaderi živeli na tragedijama (komntarišući reči o Jove Bakića o tome), da oni navijaju za Albaniju i Englesku protiv Srbije.

- Nećete nikad od njih čuti odgovor na neko nacionalno pitanje. Idolatrija studenata i profesora je bila veoma opasna dva, tri meseca - naveo je on.

Rekao je da se ideje i planovi moraju sagledavati, a ne postupati po idolatriji.

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