"LEPO JE I DA ZAPEVAMO": Mali se družio sa penzionerima na Banjici (VIDEO)
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali obišao je Klub za stare na Banjici u Beogradu, gde se družio sa penzionerima, a na kraju i zapevao.
- Naši najstariji sugrađani zaslužuju sigurnost, dostojanstven život i poštovanje koje su svojim radom i doprinosom izgradili. Zato smo tu da ih podržimo, da unapređujemo njihov životni standard i da stvaramo uslove za još bolju budućnost. Sa tom politikom nastavljamo i dalje. Nastavljamo da radimo odgovorno, da čuvamo stabilnost javnih finansija i da pronalazimo načine da podrška našim penzionerima bude još snažnija. A nekad, osim konkretnih pomoći, lepo je i da samo zapevamo - kazao je Mali.
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