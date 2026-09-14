ŠTA TO RADITE: Ko su ljudi na listi? Marija Maruna (VIDEO)

KAD je reč o blokaderskoj listi, bolje niko da nam se i ne predstavlja, jer o sebi i nemaju mnogo šta lepog i pametnog da kažu.

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Sa prosekom godina 49 na 9 kandidata za koje je moguće pronaći biografske podatke, jasno je da je krajnje ironično da se lista nazove „Studentska“. Međutim, kada se pogleda prvo ime potpisnice za osnivanje Grupe građana, Marije Marune, a i još po neka, jasno je da je naziv koji bi im više odgovarao„NVO lista“ ili „Lista duboke države“.