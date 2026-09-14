Politika

ŠTA TO RADITE: Ko su ljudi na listi? Marija Maruna (VIDEO)

В. Н.

14. 09. 2026. u 11:58

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KAD je reč o blokaderskoj listi, bolje niko da nam se i ne predstavlja, jer o sebi i nemaju mnogo šta lepog i pametnog da kažu.

ШТА ТО РАДИТЕ: Ко су људи на листи? Марија Маруна (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Sa prosekom godina 49 na 9 kandidata za koje je moguće pronaći biografske podatke, jasno je da je krajnje ironično da se lista nazove „Studentska“. Međutim, kada se pogleda prvo ime potpisnice za osnivanje Grupe građana, Marije Marune, a i još po neka, jasno je da je  naziv koji bi im više odgovarao„NVO lista“ ili „Lista duboke države“.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVNA PISMA NOVOIMENOVANOG AMBASADORA ŠPANIJE: Izrazio sam uverenje da ću diprineti daljem jačanju saradnje
Politika

0 0

VUČIĆ PRIMIO AKREDITIVNA PISMA NOVOIMENOVANOG AMBASADORA ŠPANIJE: Izrazio sam uverenje da ću diprineti daljem jačanju saradnje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Kraljevine Španije u Republici Srbiji Andera Ruisa de Gopegi Aramburua i istakao da je opredeljenje Srbije da ekonomska saradnja prati nivo odličnih političkih odnosa, posebno kada je reč o oblastima infrastrukture, energetike i obnovljivih izvora energije, zaštite životne sredine, poljoprivrede i agroindustrije.

14. 09. 2026. u 11:37

ŠTA JE SRBIJA PRESTALA DA SMATRA USPEHOM?
Politika

0 0

ŠTA JE SRBIJA PRESTALA DA SMATRA USPEHOM?

ZAMISLITE da vam je neko pre četrnaest godina rekao da će Srbija imati brze pruge, stotine kilometara novih auto-puteva, fabrike u gradovima iz kojih se nekada odlazilo trbuhom za kruhom, da će prosečna plata preći hiljadu evra i da će Beograd izgledati kao grad u kom se gradi na svakom koraku.

14. 09. 2026. u 11:16

Politika
Tenis
Fudbal
ŠALJE LOŠU PORUKU MLAĐIM GENERACIJAMA: Crnogorci traže otkazivanje nastupa Cece Ražnatović - tvrde da im kvari evropski ugled

ŠALjE LOŠU PORUKU MLAĐIM GENERACIJAMA: Crnogorci traže otkazivanje nastupa Cece Ražnatović - tvrde da im kvari evropski ugled