VUČIĆ PODELIO LEPE VESTI: Za tri godine biće gotov autoput Beograd-Aranđelovac
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će se za tri godine otvoriti autoput Beograd-Aranđelovac.
- Ono što je važno, sa kompanijom koja izvodi radove "Šandongom", imamo izuzetne odnose. uzeli su da predfinansiraju do 2028. godine 300 miliona evra, što nama mnogo olakšava i zbog toga radovi mogu ovako brzo da idu. Time ne ugrožavamo nivo deficita ni javnog duga, sve je isplanirano i dobro ide. Beskrajno hvala kineskoj kompaniji na tome i mislim stvarno velika stvar za sever Šumadije celu Šumadiju, za Beograd na kraju krajeva i podiže Kosmaj. Kosmaj sa Bukuljom i Rudnikom, biće nova Fruška Gora. Mnogo će značiti za Topolu i Raču, za Markovac i Planu i Lapovo i Batočinu, pa i Kragujevac.
U svakom slučaju, velika velika stvar, Lazarevcu i Aranđelovcu koji su verovatno uz Mladenovac najveći dobitinici, ovo je velika stvar. Ovaj put da završimo do Aranđelovca pre kraja 2029. godine. Za tri godine imate autoput Beograd- Aranđelovac. Ja mislim da su to neverovatne stvari - rekao je Vučić.
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