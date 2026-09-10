Politika

VUČIĆ SUTRA OBILAZI KLINIČKI CENTAR SRBIJE: Početak obilaska zakazan za 10 časova

D.D.

10. 09. 2026. u 17:38

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra završne radove druge A faze Kliničkog centra Srbije, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ СУТРА ОБИЛАЗИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ: Почетак обиласка заказан за 10 часова

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Početak obilaska zakazan je za 10.00 časova, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

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