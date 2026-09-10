Politika

STRAVIČNE PRETNJE SRPSKOM NARODU: Sarajevo traži ukidanje Republike Srpske

В.Н.

10. 09. 2026. u 13:10

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SARAJEVO je poslalo zahtev na preko 800 adresa u Evropi i SAD "inicijativu za hitnu suspenziju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i bh. entiteta Republika Srpska". Takav istup direktna je pretnja sprskom narodu!

СТРАВИЧНЕ ПРЕТЊЕ СРПСКОМ НАРОДУ: Сарајево тражи укидање Републике Српске

Foto: Novosti

Četrnaest poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) uputilo je, na preko osam stotina adresa u Evropi, SAD, Ujedinjenom Kraljevstvu, inicijativu za hitno preispitivanje i privremenu suspenziju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske.

Kako se ističe u inicijativi, ovo nije reakcija na jedan događaj, već na kontinuitet politike koji je sublimiran u Deklaraciji sa tzv. Svesrpskog sabora u Beogradu, koja je sadržavala niz političkih stavova kojima se zadire u ustavni poredak Bosne i Hercegovine – uključujući negiranje genocida u Srebrenici, afirmaciju neustavnog 9. januara, osporavanje institucija BiH i funkcije visokog predstavnika.

Domaći izdajnici u Srbiji i blokaderi, toliko pljuju Srbe iz Republike Srpske da je jasno da bi ovo odmah podržali!

Helez: Povucite potpis sa mirovnog sporazuma

Ministar obrane BiH Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da zbog sahrane generala Ratka Mladića, povuče potpis s mirovnoga sporazuma kojim je uspostavljena Republika Srpska.

- Što se tiče Republike Srpske, valjda je međunarodnoj zajednici jasno sada kakvo su zlo stvorili. Pozivam međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis sa stvaranja ove genocidne paradržavne tvorevine, a mi znamo šta nam je činiti nakon toga - rekao je Helez.

"Ovo je poziv na rat"

Iz Banjaluke poručuju da je ovo poziv na rat. Na izjave iz Sarajeva odgovorila je srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekavši da su njegove namere "da krene u džihad, i dovoditi mudžahedine kao devedesetih".

Uskoro opširnije

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