RASPISANI SU IZBORI: Počela kuknjava svekolike opozicije i takozvanih studenata

DANAS je Predsednik Republike Aleksandar Vučić, shodno Ustavnim odredbama i na osnovu prethodnih radnji, doneo odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i to za 25.oktobar ove godine.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Odmah po objavljivanju ovih odluka u Službenom glasniku počinje izborna kampanja.

Svedoci smo da su od novembra 2024.godine blokaderi, odnosno studenti u blokadi, odnosno anarhisti, zajedno sa opozicionim strankama plaćeni neštedimice iz inostranstva, vršili nasilje svekolikog oblika po Srbiji, ne bi li srušili vlast na ulici.

Šta su sve radili, ne bi li ostvarili ciljeve svojih ideologa i finansijera, svi smo u Srbiji svedoci. A glavna meta je bio Predsednik Republike Aleksandar Vučić.

Kada je propala mogućnost da se vlast sruši na ulici, odnosno takozvana obojena revolucija, pojavili su se zahtevi za vanrednim izborima. Tražili su vanredne izbore i sve vreme po svojim medijima i na razne načine iznosili da se vlast plaši izbora i da njih neće biti.

Kad evo, izbori se raspisaše!

Sada je počela kuknjava svekolike opozicije i takozvanih studenata, da im je kratak zakonski rok od 45 dana kampanje, iako su praktično u kampanji već dve godine.

Takozvani studenti izašli su sa izbornom listom na kojoj nema studenata nego razni likovi skupljeni sa konca i konopca. Ne zna se ko je listu sastavio, ali svakog dana nekakvi plenumi studenata sa te liste imena izbacuju, a druga dodaju, i tako će verovatno biti do trenutka kada lista bude morala biti predata....

Što se programa studentske liste tiče to je najkraći program za izbore na svetu. Sastoji se samo od dve reči "Ua, Vučić!"

Da se studenti samo igraju politike i izvršavaju naloge onih koji ih bogato plaćaju, videlo se na primeru kada su sa liste izbacili rektora BU Vladana Đokića, odmah je usledila opomena njihovih finansijera da ga vrate, inače nema para!

Što se opozicionih stranaka tiče one su po starom običaju kao rogovi u vreći, sa ogromnim brojem sujetnih lidera. Svaki dan se sklapaju koalicioni savezi, da bi sutradan bili poništeni.

I opozicija mora da ponudi svoj program biračima, kako planira da vodi Srbiju, a da sve što je u Srbiji stvoreno za zadnjih 14 godina ili 3 godine od prošlih izbora nista ne valja. Usput većina lidera i viđenijih članova opozicionih stranaka bili su u vlasti od 2000.-2012.godine kada su Srbiju totalno uništili u svakom pogledu.

I jedni i drugi, i studenti i opozicija od početka svog rušilačkog pohoda iznosili su narativ koji im je posebno drag, a na činjenicama nije utemeljen, a to je da je srpsko društvo podeljeno.

Kao prvo, u svakom demokratskom, višestranačkom sistemu grubo gledano, u političkom smislu društvo je podeljeno, jer svaki građanin je simpatizer neke političke opcije ili je apolitičan. Kod nas su pod ovom sintagmom mislili nešto drugo, da je društvo podeljeno na one koji podržavaju politiku Predsednika Aleksandra Vučića i SNS i na one koji su protiv.

Ovo je veštački izmišljeno, jer su bukači, sa svim svojim nasiljima na ulici, umislili da su neka većina, ili da ih ima dovoljno da mogu da podele društvo.

Uspeli su da pribave i razna ispitivanja javnog mnjenja koja im daju veliki rezultat na izborima, ovo sve ne bi li sebe ohrabrili, pa i svoje simpatizere, a to podseća na čoveka koji noću ide kroz tamnu šumu pa peva ne bi li odagnao strah!

Sve u svemu u nemoći argumenata, ideja i programa, ide se na takozvanu referendumsku atmosferu, da li ste za ili protiv Aleksandra Vučića i SNS. Zaboravlja se ovog puta da se u istu vodu u reci koja teče ne ulazi dvaput, i da se ne može ponoviti 24.septembar 2000. godine, a i to pod sumnjivim okolnostima.

Građanima Srbije ostaje samo da žele da se ova kampanja odvija u miru i demokratskoj atmosferi, mada gledajući dve godine unazad i aktere nasilja , to je upitno.

Kampanja je počela, jedno je izvesno da će biti zanimljiva, pa ćemo je pratiti svakodnevno...