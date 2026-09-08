PRIZNANJE KOJE JE POTRESLO POLITIČKU SCENU! Vidaković predviđa "apsolutni poraz", Dimitrijević zabrinut za blokadersku listu

DIMITRIJEVIĆ pita ko će se uopšte naći na listi i za koga će građani glasati, dok Vidaković ne veruje da ona može da nadmaši vladajuću koaliciju

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Bojan Dimitrijević iz Novog DSS-a i novinar Danilo Vidaković izneli su prilično sumorne procene kada je reč o šansama blokaderske liste na predstojećim izborima, otvoreno dovodeći u pitanje njen sastav, ali i mogućnost da osvoji više glasova od vladajuće koalicije.

Kako se približavaju izbori zakazani za 25. oktobar, sve su vidljivije i razlike među protivnicima vlasti, a upravo je pitanje takozvane studentske liste ponovo otvorilo brojne nedoumice.

Govoreći o tome ko će se na kraju uopšte naći na toj listi, nakon što su pojedina poznata imena otpala, Dimitrijević je priznao da ga posebno zabrinjava činjenica da birači praktično ne znaju kome bi dali glas.

- Mene brine studentska lista, ko će tu zaista biti onda, ako su ovi korifeji i ovi profesori poznati nestali, ko će da ostane? Rado je ta referendumska orijentisanost glasača, ali s druge strane me brine zato što glasaš za ne znam za koga, razumeš? I ko će da dođe posle, šta će, jer sada kažu daj taj kamen za kupus, samo da ode Vučić - poručio je Dimitrijević.

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