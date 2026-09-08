Politika

PRIZNANJE KOJE JE POTRESLO POLITIČKU SCENU! Vidaković predviđa "apsolutni poraz", Dimitrijević zabrinut za blokadersku listu

V.N.

08. 09. 2026. u 12:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DIMITRIJEVIĆ pita ko će se uopšte naći na listi i za koga će građani glasati, dok Vidaković ne veruje da ona može da nadmaši vladajuću koaliciju

ПРИЗНАЊЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕСЛО ПОЛИТИЧКУ СЦЕНУ! Видаковић предвиђа апсолутни пораз, Димитријевић забринут за блокадерску листу

Foto: Printskrin

Bojan Dimitrijević iz Novog DSS-a i novinar Danilo Vidaković izneli su prilično sumorne procene kada je reč o šansama blokaderske liste na predstojećim izborima, otvoreno dovodeći u pitanje njen sastav, ali i mogućnost da osvoji više glasova od vladajuće koalicije.

Kako se približavaju izbori zakazani za 25. oktobar, sve su vidljivije i razlike među protivnicima vlasti, a upravo je pitanje takozvane studentske liste ponovo otvorilo brojne nedoumice.

Govoreći o tome ko će se na kraju uopšte naći na toj listi, nakon što su pojedina poznata imena otpala, Dimitrijević je priznao da ga posebno zabrinjava činjenica da birači praktično ne znaju kome bi dali glas.

- Mene brine studentska lista, ko će tu zaista biti onda, ako su ovi korifeji i ovi profesori poznati nestali, ko će da ostane? Rado je ta referendumska orijentisanost glasača, ali s druge strane me brine zato što glasaš za ne znam za koga, razumeš? I ko će da dođe posle, šta će, jer sada kažu daj taj kamen za kupus, samo da ode Vučić - poručio je Dimitrijević.

Video snimak možete pogledati OVDE

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NAJSTROŽE ČUVANA OPERACIJA: Budanov objavio slike sa Crvenog trga
Svet

0 0

NAJSTROŽE ČUVANA OPERACIJA: Budanov objavio slike sa Crvenog trga

NEKADAŠNjI šef ukrajinske vojne obaveštajne službe (GUR) i sadašnji šef Kabineta predsednika, Kirilo Budanov, povodom Dana vojne obaveštajne službe objavio je fotografije sa nekih od najstrože čuvanih akcija te agencije, među kojima se našao i prizor snimljen na samom Crvenom trgu u Moskvi

08. 09. 2026. u 13:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)

Ovo će obići ceo svet! Najkomičniji gol u istoriji Superlige Srbije? (VIDEO)