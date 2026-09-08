Politika

"U PRIŠTINI SLAVE LIDERE TZV. OVK, A ZABRANJUJU MURAL PATRIJARHA PAVLA" Petković: Šta će na ovo da kažu predstavnici međunarodne zajednice?

В.Н.

08. 09. 2026. u 11:59

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DIREKTOR kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je zabranu oslikavanja murala posvećenog patrijarhu Pavlu u Severnoj Mitrovici, ističući da je umetnik koji je pokušao da ga obnovi priveden, iako je za to imao dozvolu opštine.

У ПРИШТИНИ СЛАВЕ ЛИДЕРЕ ТЗВ. ОВК, А ЗАБРАЊУЈУ МУРАЛ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА Петковић: Шта ће на ово да кажу представници међународне заједнице?

Foto: Printscreen/X/Petar Petković

- Dok se u Prištini oslikavaju murali liderima takozvane OVK, u slavu onima kojima se u Hagu sudi za najmonstruoznije zločine nad Srbima na KiM, u Kosovskoj Mitrovici Kurtijeva policija nedavno je zabranila oslikavanje murala patrijarhu Pavlu, a umetnika koji je imao i dozvolu opštine privodila! Dakle, politika Prištine je da se zločinci nad Srbima slave, a oni koji nikada tešku reč nisu izgovorili i koji su svoj život posvetili miru, veri i pomirenju, zabranjuju i progone. Šta će na ovo da kažu predstavnici međunarodne zajednice na KiM i da li će uopšte bilo šta da kažu?! - rekao je Petković u objavi na društvenoj mreži Iks.

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