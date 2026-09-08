ĆUTA POTPUNO RASKRINKAO PLAN BLOKADERA: Izbori nisu ni održani, a već najavljuje haos na ulicama

ALEKSANDAR Jovanović Ćuta ponovo je izazvao pažnju javnosti izjavama o političkoj situaciji u Srbiji, a ovog puta otvoreno je govorio i o mogućem scenariju nakon izbora, uključujući izlazak ljudi na ulice.

Foto: Printskrin/iks/DETEKTOR LAŽI

Dok Srbiju predstavlja kao zemlju dubokih političkih podela, Jovanović istovremeno priznaje da među opozicionim akterima i studentima blokaderima nema ni približno onakvog jedinstva kakvo pokušavaju da predstave javnosti.

Iz njegovih reči može se zaključiti da opozicija već unapred razmatra scenario prema kojem bi, u slučaju rezultata kojim ne bi bila zadovoljna, vlast optužila za izbornu krađu, nakon čega bi usledili protesti na ulicama.

- Videli smo to. Oni će reći: "Mi smo pobedili", mi ćemo reći: "Vi ste nas pokrali", izaći će ljudi na ulicu - rekao je Ćuta.

Tako se, iza javnih poruka o zajedništvu i promenama, sve jasnije naziru međusobno nepoverenje, različiti interesi i borba za pozicije, dok se u javnosti već crta scenario za dan posle izbora.

Posebno je problematično što se tvrdnje o navodnoj izbornoj krađi praktično stavljaju na sto unapred, iako izbori još nisu održani.

(24.sedam)