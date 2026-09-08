ĆUTA POTPUNO RASKRINKAO PLAN BLOKADERA: Izbori nisu ni održani, a već najavljuje haos na ulicama
ALEKSANDAR Jovanović Ćuta ponovo je izazvao pažnju javnosti izjavama o političkoj situaciji u Srbiji, a ovog puta otvoreno je govorio i o mogućem scenariju nakon izbora, uključujući izlazak ljudi na ulice.
Dok Srbiju predstavlja kao zemlju dubokih političkih podela, Jovanović istovremeno priznaje da među opozicionim akterima i studentima blokaderima nema ni približno onakvog jedinstva kakvo pokušavaju da predstave javnosti.
Iz njegovih reči može se zaključiti da opozicija već unapred razmatra scenario prema kojem bi, u slučaju rezultata kojim ne bi bila zadovoljna, vlast optužila za izbornu krađu, nakon čega bi usledili protesti na ulicama.
- Videli smo to. Oni će reći: "Mi smo pobedili", mi ćemo reći: "Vi ste nas pokrali", izaći će ljudi na ulicu - rekao je Ćuta.
Tako se, iza javnih poruka o zajedništvu i promenama, sve jasnije naziru međusobno nepoverenje, različiti interesi i borba za pozicije, dok se u javnosti već crta scenario za dan posle izbora.
Posebno je problematično što se tvrdnje o navodnoj izbornoj krađi praktično stavljaju na sto unapred, iako izbori još nisu održani.
(24.sedam)
Preporučujemo
TAČNO U 9:30: Vučić danas prima odbojkašice Srbije nakon osvojene bronze na Evropskom prvenstvu
08. 09. 2026. u 06:37 >> 06:45
ODSECALI SRBIMA GLAVE, SAD TRAŽE NOVI SUKOB: Vučić danas odgovara na pretnje iz Sarajeva i Zagreba
08. 09. 2026. u 00:00 >> 00:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)