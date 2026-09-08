Politika

BLOKADERI U OČAJU: Vučić dobija ove izbore

В.Н.

08. 09. 2026. u 09:49

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BLOKADERI sada i sami govore da će Aleksandar Vučić pobediti na predstojećim izborima.

БЛОКАДЕРИ У ОЧАЈУ: Вучић добија ове изборе

Foto: Printscreen

- Nije popularno, poražavajuće je, ali on dobija ove izbore. Propušten je trenutak - navela je korisnica na mreži.

Foto: Printscreen

Podsetimo, premijer Đuro Macut predložio je juče Vladi Srbije da, u skladu sa Ustavom, predsedniku Republike uputi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike.

Vlada Srbije je usvojila taj predlog i uputila ga predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.

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