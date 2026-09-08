BLOKADERI U OČAJU: Vučić dobija ove izbore
BLOKADERI sada i sami govore da će Aleksandar Vučić pobediti na predstojećim izborima.
- Nije popularno, poražavajuće je, ali on dobija ove izbore. Propušten je trenutak - navela je korisnica na mreži.
Podsetimo, premijer Đuro Macut predložio je juče Vladi Srbije da, u skladu sa Ustavom, predsedniku Republike uputi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike.
Vlada Srbije je usvojila taj predlog i uputila ga predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.
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