BLOKADERI U OČAJU: Vučić dobija ove izbore

BLOKADERI sada i sami govore da će Aleksandar Vučić pobediti na predstojećim izborima.

Foto: Printscreen

- Nije popularno, poražavajuće je, ali on dobija ove izbore. Propušten je trenutak - navela je korisnica na mreži.

Foto: Printscreen

Podsetimo, premijer Đuro Macut predložio je juče Vladi Srbije da, u skladu sa Ustavom, predsedniku Republike uputi predlog za raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje izbora za narodne poslanike.

Vlada Srbije je usvojila taj predlog i uputila ga predsedniku Republike Aleksandru Vučiću.