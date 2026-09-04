VUČIĆ ČESTITAO MELONI: Vlada Italije postala najdugovečnija u istoriji Republike
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitke italijanskoj premijerki Đorđi Meloni povodom istorijskog postignuća njene vlade, koja je postala najdugovečnija u modernoj istoriji Italije.
- U današnjem svetu, prepunom nepredvidivosti i složenih globalnih izazova, ovaj izuzetan uspeh predstavlja mnogo više od političkog trijumfa. On je nesumnjiv dokaz trajnih vrednosti, stabilnosti, principijelne politike koju vodite- napisao je Vučić u objavi na mreži X.
On je dodao da je uveren da će srpski i italijanski narod, koji su, kako je rekao, povezani dubokim istorijskim vezama i snažnim partnerstvom, nastaviti da razvijaju saradnju u korist stabilnosti i napretka cele Evrope.
Vlada italijanske premijerke Đorđe Meloni danas je postala najdugovečnija vlada u istoriji Italijanske Republike - navršila je 1.413 dana na vlasti i time nadmašila drugu vladu bivšeg italijanskog premijera Silvija Berluskonija, koja je od juna 2001. do aprila 2005. godine bila na vlasti 1.412 dana.
(Tanjug)
Preporučujemo
VUČIĆ RASKRINKAO HAG: Koliko se para nosilo sudijama za presude
04. 09. 2026. u 21:41
VUČIĆ OTKRIO: Neće nas primiti u EU
04. 09. 2026. u 21:32
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
Zabrana trajala 42 godine: Šta je Ristovski zahtevao od bivše supruge
GLUMAC Lazar Ristovski objavio je juče da je najzad pred matičarem ozvaničio vezu sa svojom mladom izabranicom, Anicom Lazić. Pre nje, Ristovski je bio u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a zanimljivo je i da su njih dvoje imalineobičan dogovor kojeg se glumica pridržavala pune 42 godine.
04. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)