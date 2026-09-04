VUČIĆ ČESTITAO MELONI: Vlada Italije postala najdugovečnija u istoriji Republike

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitke italijanskoj premijerki Đorđi Meloni povodom istorijskog postignuća njene vlade, koja je postala najdugovečnija u modernoj istoriji Italije.

Foto: Tanjug/TANJUG/JADRANKA ILIĆ/bs

- U današnjem svetu, prepunom nepredvidivosti i složenih globalnih izazova, ovaj izuzetan uspeh predstavlja mnogo više od političkog trijumfa. On je nesumnjiv dokaz trajnih vrednosti, stabilnosti, principijelne politike koju vodite- napisao je Vučić u objavi na mreži X.

On je dodao da je uveren da će srpski i italijanski narod, koji su, kako je rekao, povezani dubokim istorijskim vezama i snažnim partnerstvom, nastaviti da razvijaju saradnju u korist stabilnosti i napretka cele Evrope.

Vlada italijanske premijerke Đorđe Meloni danas je postala najdugovečnija vlada u istoriji Italijanske Republike - navršila je 1.413 dana na vlasti i time nadmašila drugu vladu bivšeg italijanskog premijera Silvija Berluskonija, koja je od juna 2001. do aprila 2005. godine bila na vlasti 1.412 dana.

(Tanjug)