Hrvati gledaju Zvezdi u leđa! A, tek Partizan... Crveno-beli nedodirljivi na Balkanu!
Klub sa Marakane ima razlog za zadovoljstvo po jednom parametru.
Fudbalski klub Crvena zevzda dominira na Balkanu! Šampion Srbije je potvrdio status apsolutnog finansijskog i transfer lidera u regionu, pošto je u poslednjih pet sezona od prodaje igrača prihodovao neverovatnih 163.070.000 evra!
Prema zvaničnim podacima Transfermarkta, na Marakani su iza sebe ostavili sve regionalne gigante – grčki Olimpijakos (145.360.000 evra), zagrebački Dinamo (118.230.000 evra) i PAOK (91.840.000 evra), dok večiti rival Partizan u istom periodu stoji na skromnih 46.530.000 evra zarade.
Kriva prihoda u Ljutice Bogdana imala je konstantan uspon iz godine u godinu. Dok je u sezoni 2022/23 zarada iznosila 4.150.000 evra (predvođena prodajom Ohija u Brondbi za 1.350.000 evra), već u narednim godinama usledila je prava eksplozija.
Tokom sezone 2023/24 inkasirano je 30.450.000 evra, godinu dana kasnije u kasu se slilo 46.720.000 evra, dok je apsolutni rekord postavljen u sezoni 2025/26 sa čak 49.500.000 evra.
Trend milionskih izlaznih transfera nastavljen je i u tekućoj sezoni 2026/27, gde je Zvezda već osigurala 32.250.000 evra, uz odlazak Džeja Enema u Bolonju za 6.000.000 evra kao najveći posao ovog leta.
Kada se podvuče crta i izdvoji pet najvećih prodaja Crvene zvezde u poslednjih pet godina, jasno je da okosnicu klupskog profita čine biseri iz Omladinske škole:
1. Veljko Milosavljević (Bornmut) – 15.000.000 evra
2. Andrija Maksimović (Lajpcig) – 14.100.000 evra
3. Naser Điga (Vulverhempton) – 12.000.000 evra
4. Jovan Mijatović (Njujork siti) – 8.000.000 evra
5. Strahinja Eraković (Zenit) – 8.000.000 evra
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