"RASPUCANA" CRVENA ZVEZDA JE U FINALU! Izabranici Ibona Navara savladali Milano na turniru na Kritu
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Olimpiju Milano sa 91:85 u polufinalu pripremnog turnira na Kritu.
Izuzetno neefikasna i spora prva četvrtina je viđena u kojoj su se bolje snašli beogradski crveno-beli i nakon 10 minuta igre vodili sa dva razlike (17:15).
Već u drugoj četvrtini viđena je mnogo lepša i lepršavija igra na obe strane. Sjajni procenti iz igre, doveli su do toga da je na poluvremenu rezultat bio 43:39, odnosno u drugoj deonici je palo kombinovano čak 50 poena.
Mnogo bolje su izabranici Đuzepa Poete otvorili treću deonicu, u jednom momentu su čak otišli i na +12 i tada je delovalo da beogradski crveno-beli gube ovaj meč. Međutim u finišu treće i tokom četvrte deonice "upalili" su se Nvora, Džons i Boldvin i uspeli da preokrenu rezultat.
Pitanje pobednika bilo je rešeno kada je Odželej na podbacivanju za ničiju loptu odigrao za Kartera, a ovaj prikucao iz kontre i doneo prednost od 89:83 na 21 sekundu do kraja susreta. Probao je Poeta brzim tajm-autom da vrati svoju ekipu u igru, ali povratka odatle nije bilo.
Najbolji pojedinac u redovima srpskog tima bio je Džordan Nvora sa 23 ubačena poena, a sa 13 ga je pratio Boldvin.
Treba napomenuti da beogradski crveno-beli nisu bili kompletni. Moneke, Dobrić, Davidovac i Miljenović nisu igrali.
Na ovom turniru u Kritu igra se još meč Fenerbahče - Olimpijakos od 20 časova.
Finale je u nedelju od 20.30 časova, dok je borba za treće mesto od 18 časova.
Preporučujemo
PRVI KIKS MURINjA NAKON POVRATKA U REAL: Betis slavio, Mbape tragičar
04. 09. 2026. u 23:14
Alkaraz rutinski do osmine finala US Opena
04. 09. 2026. u 23:05
Gotovo je: Nekadašnji kapiten Zvezde Branko Lazić objavio kraj karijere!
04. 09. 2026. u 22:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Svet priča o Kineskinji od 226cm! Džang Ciju je čudo kakvo košarka do sada nije videla! (VIDEO)
DANAS je počelo Svetsko prvenstvu u košarci za žene, a najveću pažnju privukao je klip sa meča Amerike i Kine.
04. 09. 2026. u 18:39
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Zabrana trajala 42 godine: Šta je Ristovski zahtevao od bivše supruge
GLUMAC Lazar Ristovski objavio je juče da je najzad pred matičarem ozvaničio vezu sa svojom mladom izabranicom, Anicom Lazić. Pre nje, Ristovski je bio u braku sa koleginicom Danicom Ristovski, a zanimljivo je i da su njih dvoje imalineobičan dogovor kojeg se glumica pridržavala pune 42 godine.
04. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)