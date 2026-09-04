Košarka

"RASPUCANA" CRVENA ZVEZDA JE U FINALU! Izabranici Ibona Navara savladali Milano na turniru na Kritu

Filip Milošević

04. 09. 2026. u 19:24

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Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Olimpiju Milano sa 91:85 u polufinalu pripremnog turnira na Kritu.

РАСПУЦАНА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЈЕ У ФИНАЛУ! Изабраници Ибона Навара савладали Милано на турниру на Криту

FOTO:KK Crvena zvezda

Izuzetno neefikasna i spora prva četvrtina je viđena u kojoj su se bolje snašli beogradski crveno-beli i nakon 10 minuta igre vodili sa dva razlike (17:15).

Već u drugoj četvrtini viđena je mnogo lepša i lepršavija igra na obe strane. Sjajni procenti iz igre, doveli su do toga da je na poluvremenu rezultat bio 43:39, odnosno u drugoj deonici je palo kombinovano čak 50 poena.

Mnogo bolje su izabranici Đuzepa Poete otvorili treću deonicu, u jednom momentu su čak otišli i na +12 i tada je delovalo da beogradski crveno-beli gube ovaj meč. Međutim u finišu treće i tokom četvrte deonice "upalili" su se Nvora, Džons i Boldvin i uspeli da preokrenu rezultat.

Pitanje pobednika bilo je rešeno kada je Od‌želej na podbacivanju za ničiju loptu odigrao za Kartera, a ovaj prikucao iz kontre i doneo prednost od 89:83 na 21 sekundu do kraja susreta. Probao je Poeta brzim tajm-autom da vrati svoju ekipu u igru, ali povratka odatle nije bilo.

Najbolji pojedinac u redovima srpskog tima bio je Džordan Nvora sa 23 ubačena poena, a sa 13 ga je pratio Boldvin.

Treba napomenuti da beogradski crveno-beli nisu bili kompletni. Moneke, Dobrić, Davidovac i Miljenović nisu igrali.

Na ovom turniru u Kritu igra se još meč Fenerbahče - Olimpijakos od 20 časova.

Finale je u nedelju od 20.30 časova, dok je borba za treće mesto od 18 časova.

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