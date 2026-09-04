PREDSEDNIK NAJAVIO NOVA RADNA MESTA U SUBOTICI: "U septembru potpisujemo ugovor za novu fabriku"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Severnobačkom okrugu.
- Sredinom septembra potpisaćemo ugovor za 200 radnih mesta za Suboticu, ali ne smemo još detalja da dajemo, ali je automotive industrija - rekao je predsednik.
Kako kaže, u Subotici je mnogo infrastrukturnih projekata urađeno, od Y kraka do najbrže pruge u Srbiji.
- Očekujem u septembru, najkasnije početkom oktobra otvaranje pruge Subotica-Budimpešta rekao je on.
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