Politika

PREDSEDNIK NAJAVIO NOVA RADNA MESTA U SUBOTICI: "U septembru potpisujemo ugovor za novu fabriku"

V.N.

04. 09. 2026. u 10:05

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u poseti Severnobačkom okrugu.

ПРЕДСЕДНИК НАЈАВИО НОВА РАДНА МЕСТА У СУБОТИЦИ: У септембру потписујемо уговор за нову фабрику

Foto: Printskrin Pink TV

 - Sredinom septembra potpisaćemo ugovor za 200 radnih mesta za Suboticu, ali ne smemo još detalja da dajemo, ali je automotive industrija - rekao je predsednik. 

Kako kaže, u Subotici je mnogo infrastrukturnih projekata urađeno, od Y kraka do najbrže pruge u Srbiji. 

- Očekujem u septembru, najkasnije početkom oktobra otvaranje pruge Subotica-Budimpešta rekao je on.

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