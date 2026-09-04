"GROBARI, SVI NA JUG!" Fudbaleri Partizana poslali snažnu poruku za navijače crno-belih pred 180. večiti derbi (VIDEO)
Fudbaleri Partizana gostuju Crvenoj zvezdi u 180. večitom derbiju. Meč će se odigrati u nedelju od 19 časova, a fudbaleri crno-belih imali su poruku za navijače.
Naime, fudbaleri "parnog valjka" pozvali su sve navijače Partizana da u nedelju dođu na južnu tribinu stadiona Rajko Mitić i budu im vetar u leđa u borbi za dugoočekivanu pobedu na "najljućem" gostovanju.
Evo kako su fudbaleri pozvali navijače:
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