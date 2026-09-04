Fudbal

"GROBARI, SVI NA JUG!" Fudbaleri Partizana poslali snažnu poruku za navijače crno-belih pred 180. večiti derbi (VIDEO)

Filip Milošević

04. 09. 2026. u 21:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaleri Partizana gostuju Crvenoj zvezdi u 180. večitom derbiju. Meč će se odigrati u nedelju od 19 časova, a fudbaleri crno-belih imali su poruku za navijače.

ГРОБАРИ, СВИ НА ЈУГ! Фудбалери Партизана послали снажну поруку за навијаче црно-белих пред 180. вечити дерби (ВИДЕО)

Photo: Ivica Veselinov/ATA Images

Naime, fudbaleri "parnog valjka" pozvali su sve navijače Partizana da u nedelju dođu na južnu tribinu stadiona Rajko Mitić i budu im vetar u leđa u borbi za dugoočekivanu pobedu na "najljućem" gostovanju.

Evo kako su fudbaleri pozvali navijače:

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!
Svet

0 0

Tramp zagrmeo: To su izdajnici - žele da izgubimo rat!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da su "izdajnici" ljudi i mediji koji tvrde da SAD nemaju dovoljno municije, navodeći da Vašington raspolaže gotovo neograničenim količinama municije srednjeg i visokog kvaliteta i da trenutno proizvodi naoružanje u do sada nezabeleženim količinama.

03. 09. 2026. u 19:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu

Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu