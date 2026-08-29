KO ĆE DA KAŽE ŠTA NAROD SRBIJE SME!? Vučić: Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je na mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.

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- Ko kaže šta narod Srbije sme. Rekli su da nećete smeti da danas dođete ovde. Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada. Da ih pobedimo u Užicu u svakom gradu naše prelepe Srbije. Hvala svima koji ste ovde, sve najbolje vama i vašim porodicama, Mnogo vas volim, neka živi Užice, Zlatiborski okrug, Zapadna Srbija, cela Srbija, do konačne pobede - zaključio je predsednik Vučić.