Politika

KO ĆE DA KAŽE ŠTA NAROD SRBIJE SME!? Vučić: Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada

В. Н.

29. 08. 2026. u 18:54

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je na mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.

КО ЋЕ ДА КАЖЕ ШТА НАРОД СРБИЈЕ СМЕ!? Вучић: Победићемо их убедљивије него икада

Foto: Novosti

- Ko kaže šta narod Srbije sme. Rekli su da nećete smeti da danas dođete ovde. Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada. Da ih pobedimo u Užicu u svakom gradu naše prelepe Srbije. Hvala svima koji ste ovde, sve najbolje vama i vašim porodicama, Mnogo vas volim, neka živi Užice, Zlatiborski okrug, Zapadna Srbija, cela Srbija, do konačne pobede - zaključio je predsednik Vučić.

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