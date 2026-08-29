"BRAĆO I SESTRE, POSLUŠAJTE ME, SRBINU NIKO NEĆE GOVORITI ŠTA NE SME" Vučić zagrmeo iz junačkog Užica, Srbija jača od svih neprijatelja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je Užice, a veličanstveni govor i atmosfera prepričavaće se dugo.

Srpska napredna stranka

Miting "Ujedinjena Srbija" na Trgu partizana u Užicu okupio je neverovatan broj građana.

Obraćanje predsednika Vučića

- Prvo veliko hvala što ste po ovakvom pljusku na trgu u Užicu. Hvala vam beskrajno za svu ljubav i podršku. Hvala vam draga Nina što vam nije bilo teško da ostane čvrsti, slobodoljubivi uprkos monstruoznim pritiscima. Mnogo dece je kroz to prošlo, trpelo teror. Srbin kad trpi teror zna da ima nešto više za šta se bori, da postoji nešto što mu nikad neće dozvoliti da se preda, a to je Srbija i njena budućnost. Hvala vam Nina, vašim drugarima i svim slobodarski opredeljnim ljudima. Pretili su i danas, i vi mislite da je njih ne znam koliko. Iz cele Srbije ih se skupilo 230, predvodi ih Srđan Milivojević, možete misliti... Ja bih ne da mi njima zvidžidimo, hvala im, danas su još jednom pokazali razliku između naš i njih. Oni nisu u stanju da čuju drugačije mišljenje, mi hoćemo da čujemo i da saslušamo svakoga. Oni nemaju šta da nam kažu, žele obračune i nasilje. Nasilje nikad pobediti neće. Hrabra, ponosna i slobodarska Srbija im to nikada neće dozvoliti - kaže predsednik.

Razaranje protiv budućnosti

- Ja neću njima da radim ono što su nama radili. Razarali su našu Srbiju gotovo dve godine. Naše univerzitete srozali su do te tačke, da nijedan u svetu nije ostavario takav pad. Jer su se bavili politikom, nasiljem. Predvodili su ih oni koji su se borili za sebe. Kada smo im dali najveća primanja, tražili su da im onemogućimo konkurenciju spolja. Naša deca moraju da budu spremna za budućnost. Zato sam danas otvorio prvu fabriku humanoidnih robota u Evropi. To je budućnost. To je ono što oni nikad nisu hteli da razumeju. Koliko god želeli da pokažu da su silni i jaki, bez programa i plana, mi ćemo da im pružamo ruku. To su naša zabludela braća i sestre. Mnogi se vraćaju. Već danas vide koliko su pogrešili i u budućnosti će tek videti. Hteli su spolja Srbiju da nam unište, dali su mnoge novce, uložili milijarde. Zahvaljujući samo vama, vaših uverenje, nisu uspeli da nam unište zemlju. Pitaju me ljudi poslednjih dana, zašto obilaziš Srbiju? To je posao za institucije. Ja to sve vrme radim, stvarno mislite da ne znam šta je posao nekoga u lokalnoj samoupravi, vladi, parlamentu? Neću institucije na papiru, hoću da ti ljudi idu među narod, da razumeju vaše probleme, da ih naučim kako se to radi.

Razvoj Srbije

- Zamislite samo jednu stvar, to je muzika za moje uši, njih 200 stotine koji zviže, pored vas 14-15.000. Oni ne žele da iskažu stav, jedino prete nasiljem. Ako danas ovo rade, zamislite šta bi sutra radili. Razmislite imate li pravo da i to dozvoliti. Hemijska olovka i 18. ili 25. oktobra da pokažete da slobodarsku i ujedinjenu Srbiju ne mogu da pobede. Kojem god detetu smo pomogli, presrećan sam, slušam o lokalnim putevima, jer to 70-80 godina to nije rađeno. Obnavljamo škole i nije dovoljno, sredićemo sportske sale, kreće javna nabavka za sportku dvoranu Veliki park. Prvog oktobra vam kreću radovi, izabran izvođač, ide tunel ispod Kadinjače. Važno za Baštu, za Užice. Uradili smo najviše saobraćajnica i autoputeva u celoj Evropi u zadnjih 14 godina. Ići će do Kotromana, Višegrada, Bele zemlje brza saobraćajnica. Ko je sanjao da će ići do Požege. Uprkos onima koji su pokušali uz ogroman novac Srbiju da sruše. Ako uporedite plate danas i pre 14 godina. Ovde je plata prosečna bila 330 evra, sada je 930. Nije dovoljno, mora da se uskladi sa prosekom Srbije i pređe 1050 evra. Za penzionere, kojima sam beskrajno zahvalan, za svaku vrstu podrške, ćutali su i trpeli, kad smo delu njih smanjivali penzije i tada su razumeli da bismo danas imali najveće penzije u istoriji Srbije. Za sedam dana obavestićemo vas o novom povećanju penzija. Za 15 dana ide jednokratna pomoć. Za one koji primaju socijalnu pomoć, a onda za naše borce i veterane koji su zadužili našu zemlju.

Srbi su im zločinci, ali ovog puta im niko neće klečati

- Molio sam Haški tribunal da puste na bolničko lečenje, da može da umre u Srbiji, da puste generala Mladića i bahato su rekli da neće da ga puste. Nije ovo kraj njihove osvete građanima Srbije. Za 16. septembar zakazali su, dan posle našeg nacionalnog praznika. Zakazli su izricanje presude Hašimu Tačiju. Gde će za sve zločine protiv Srba da kažu oslobađajuća presuda. Da mi ispadnemo jedini krvci za sve u Jugoslaviji. Neka kažu šta hoće, mi Srbi pamet u glavu, mir, stabilnost, jer smo najuspešnija zemlja po rastu u Evropi. Da snažimo našu vojsku, našu zemlju, ali nikada da ne dozvolimo da nas ponižavaju. Neće nam oni reći da smo mi krivi zbog agresije na našu zemlju, za priznavanje nezavisnosti Kosova, kao što nam neće reći da su Srbi hteli da se otcepe od Jugoslavije, a ne neki drugi narodi. Nikome obraz nećemo dati, ma koliko pokušavali da nas sruše. Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, ali zube polomi. Ne da Srbin svoju otadžbinu onima koji hoće da je okupiraju, onima koji hoće da ga unize. Drže nam pridike šta ćemo da kažemo, baš ih briga, mogu da se o najgorim rečim izaražavaju o svakom Srbinu. Moramo jedanput da budemo pametnije, braćo Srbi i sestre Srpkinje, poslušajte me. Nama je potreban mir i rad. Srbija ove godine najbrže raste, hoće i sledeće godine, hoći i 2028. Idemo da gradimo zdravstveni centar u Užicu, koštaće nas 150 miliona sa opremom, ali će značiti celoj Zapadnoj Srvbiji. Čačak je dobio 4 autoputa. Znam ko je doneo odluku, donele su žene Srbije, one su spasile Srbiju u prethodne dve godine. One znaju šta znači stabilnost i uvek odgovornije od muškaraca, koje su znale šta je za nas najvažnije. Hoću da zahvalim Srbima na KiM, koji trpe Kurtijev teror, da im pokažemo jak aplauz iz junačkog Užica. Kosovo i Metohija su Srbija, bili, jesu i biće - zagrmeo je predsednik Vučić.

- Ko kaže šta narod Srbije sme. Rekli su da nećete smeti da danas dođete ovde. Pobedićemo ih ubedljivije nego ikada. Da ih pobedimo u Užicu u svakom gradu naše prelepe Srbije. Hvala svima koji ste ovde, sve najbolje vama i vašim porodicama, Mnogo vas volim, neka živi Užice, Zlatiborski okrug, Zapadna Srbija, cela Srbija, do konačne pobede - zaključio je predsednik Vučić.

Obraćanje Milana Stamatovića

- Mi dajemo podršku nacionalnim interesima, patriotskim snagama. Koristimo i norveška iskustva za ravoj države. Nacija, vera, kultura i tradicija su stubovi države. Nama neki sa stranke hoće da izmaknu sva četiri ova stuba. Zato štitimo naše interese, čuvamo interese. Smrću Ratka Mladića pojavile su se retrogradne snage, kako treba da ne veličaju i ne uče o srpskim junacima. Ne treba da čuvaju srpsku kapu, imate ljudi koji cepaju plakate, imate ljudi koji kažu da ne treba srpska šajkača da čuva našu Srbiju. Nećemo dozvoliti da neko truje našu omladinu. Nataša Kandić i Vuk Drašković nam pričaju kako treba da učimo našiu decu. Mi to nećemo dozvoliti i zato smo u korpusu patriotskih snaga. Moram da pomenem i dušebrižnicima koji pominju Zlatiboru u negativnom kontekstu. Kada je jezero Vrujci bilo zagađeno, Opština Čajetina je dala vodu, gasili smo požare na užičkoj deponiji i obezbeđivali radna mesta građanima Užica na Zlatiboru, nismo blokirali, kao što su nam neodgovorni blokirali petkom magistralni put ka Zlatiboru, onda kad ljudi dolaze u apartmane. Nećemo nikada stajati na toj strani. Borićeno se da našu omladinu vratimo na put jedinstva - poručio je Stamatović.

Govor Nine Trnavac

- Dolazim iz porodice koja podržava SNS i duboko poštuje predsednika Aleksandra Vučića. Nekada sam verovala da živimo u društvu u kojem svako može da misli slobodno i podržava opciju koju želi. Osetila sam kad te izoluju i maltretiraju kad podržavaš oni što želiš. U janurau sam podelila par stranačnih videa, a onda je krenulo ponižavanje od strane mojih drugova. Za njih nisam bila više drugarica, nisam više bila ni ljudsko biće, bila sam samo ćacijka. Profesorka mi je rekla da bi me polila mastilom. Moji drugovi su plesali maturski ples sa nalepnicama "Studenti pobeđuju". Dečko sa kojim trebala da idem na maturdsko veče, nije hteo da ide sa mnom. Planiram da upišem Pravni fakultet u Beogradu, da ostanem i radim i stvaram u zemlji koji najviše volim. Političke razlike su normalne i legitimne, ali maltretiranje bilo koga zbog toga je nasilje. Držim govor u ime svih ljudi koji trpe pritisak jer podržavaju SNS. Ponosno podržavam našu stranku i predsednika Aleksandra Vučića i nastavću to da radim bez straha. Odgovor na njihovui mržu je ljubav i rad, jer ujedinjena Srbija pobeđuje - poručila je Nina Trnavac.