MOĆNA PORUKA VUČIĆA IZ UŽICA: Hoću ujedinjenu Srbiju u kojoj ćemo da razgovaramo, da čujemo i saslušamo svakoga i da poštujumo druge

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je na mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.

Srpska napredna stranka

Hoću ujedinjenu Srbiju, Srbiju u kojoj ćemo da razgovaramo, da čujemo i saslušamo svakoga i da poštujemo drugačije mišljenje. Moramo da razumemo ljude, da slušamo naš narod i da menjamo sebe kako bismo bili bolji.

Gledamo u budućnost i hoćemo budućnost za Užice, Zapadnu Srbiju i celu našu zemlju. Nama su potrebni mir i rad, jer samo tako možemo da nastavimo da gradimo i menjamo Srbiju nabolje.

Beskrajno sam zahvalan ženama Srbije, našim hrabrim ženama koje su pokazale snagu i odgovornost i koje iznad svega žele sigurnost za svoju decu i roditelje.

Štitićemo i čuvaćemo svoj srpski obraz i nastaviti da radimo i da se borimo da pobedi naša Srbija!

Hvala vam na veličanstvenom dočeku i ogromnoj podršci. Neka živi Užice, neka živi Zlatiborski okrug, neka živi naša jedina, ujedinjena Srbija!