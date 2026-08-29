MOĆNA PORUKA VUČIĆA IZ UŽICA: Hoću ujedinjenu Srbiju u kojoj ćemo da razgovaramo, da čujemo i saslušamo svakoga i da poštujumo druge
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, govorio je na mitingu "Ujedinjena Srbija" u Užicu.
Hoću ujedinjenu Srbiju, Srbiju u kojoj ćemo da razgovaramo, da čujemo i saslušamo svakoga i da poštujemo drugačije mišljenje. Moramo da razumemo ljude, da slušamo naš narod i da menjamo sebe kako bismo bili bolji.
Gledamo u budućnost i hoćemo budućnost za Užice, Zapadnu Srbiju i celu našu zemlju. Nama su potrebni mir i rad, jer samo tako možemo da nastavimo da gradimo i menjamo Srbiju nabolje.
Beskrajno sam zahvalan ženama Srbije, našim hrabrim ženama koje su pokazale snagu i odgovornost i koje iznad svega žele sigurnost za svoju decu i roditelje.
Štitićemo i čuvaćemo svoj srpski obraz i nastaviti da radimo i da se borimo da pobedi naša Srbija!
Hvala vam na veličanstvenom dočeku i ogromnoj podršci. Neka živi Užice, neka živi Zlatiborski okrug, neka živi naša jedina, ujedinjena Srbija!
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