DŽABA ULOŽENI SILNI MILIONI: Totenhem opet razočarao, "pevci" i dalje bez gola u Premijer ligi (VIDEO)

MNOGO novca uložio je Totenhem u tim ovog leta, kako se ne bi ponovila situacija iz prošle sezone kad se u poslednjem kolu odlučivalo o opstanku. Ipak, čini se da to nije urodilo plodom.

FOTO: Tanjug/John Walton/PA via AP

"Pevci" su doživeli i drugi poraz u Premijer ligi, ovoga puta na svom terenu, a bolji je bio Njukasl koji je slavio sa 2:0.

Ne samo da je tim Roberta de Zerbija upisao dva neuspeha, već nije ni postigao gol, pošto je u prvom kolu izgubio od Brentforda (0:3).

U prvom poluvremenu golova nije bilo. Kako je meč odmicao sve veća nervoza uvlačila se u tim iz Londona, što je rezultiralo porazom.

Igrao se 62. minut kad je Entoni Elanga doveo "svrake" do prednosti. To mu je bio drugo ovosezonski pogodak u Premijer ligi.

Newcastle 1-0



GOALLLLLLLLLL!



ELANGA SCORES AND THE MAGPIES LEAD!!#TOTNEW pic.twitter.com/arjG0jaKtx — Just Football (@JustFootball_20) August 29, 2026

Samo 10 minuta kasnije prednost je duplirao Joan Visa i ispostavilo se postavio konačan ishod.

Totenhem će priliku da prvu pobedu imati 5. septembra kad gostuje Notingem Forestu. Njukasl koji ima četiri boda u narednoj rundi dočekuje Bornmut.

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