BRNABIĆEVA POKLOPILA BLOKADERSKU NOVU: Vučiću ne treba odbor za doček, on ide među svoj narod!

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je reagovala na laži blokaderskog portala Nova.rs o glasanju naprednjaka u užičkoj skupštini o dočeku predsednika Vučića.

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Aleksandru Vučiću ne treba odbor za doček kad putuje po Srbiji i ide među svoj narod. Nikada ga nije tražio, nikada ga ne bi prihvatio. To vi, ako pobede vaši diktatori blokaderi, pravite sletove i štafete i šišajte ko neće da učestvuje, a i tada će Aleksandar Vučić i SNS da se bore za slobodarsku Srbiju.

Kako nepogrešivo svaka idiotska blokaderska inicijativa i akcija govore sve o njima samima. A tek koliko ih boli to što naš predsednik razgovara sa svojim narodom, stati pa gledati - navela je Brnabićeva.

Aleksandru Vučiću @avucic ne treba odbor za doček kad putuje po Srbiji i ide među svoj narod. Nikada ga nije tražio, nikada ga ne bi prihvatio. To vi, ako pobede vaši diktatori blokaderi, pravite sletove i štafete i šišajte ko neće da učestvuje, a i tada će Aleksandar Vučić i… pic.twitter.com/AZq6mhitom — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 26, 2026