Politika

BRNABIĆEVA POKLOPILA BLOKADERSKU NOVU: Vučiću ne treba odbor za doček, on ide među svoj narod!

В.Н.

26. 08. 2026. u 10:06

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PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži Iks, gde je reagovala na laži blokaderskog portala Nova.rs o glasanju naprednjaka u užičkoj skupštini o dočeku predsednika Vučića.

БРНАБИЋЕВА ПОКЛОПИЛА БЛОКАДЕРСКУ НОВУ: Вучићу не треба одбор за дочек, он иде међу свој народ!

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Aleksandru Vučiću ne treba odbor za doček kad putuje po Srbiji i ide među svoj narod. Nikada ga nije tražio, nikada ga ne bi prihvatio. To vi, ako pobede vaši diktatori blokaderi, pravite sletove i štafete i šišajte ko neće da učestvuje, a i tada će Aleksandar Vučić i SNS da se bore za slobodarsku Srbiju.

Kako nepogrešivo svaka idiotska blokaderska inicijativa i akcija govore sve o njima samima. A tek koliko ih boli to što naš predsednik razgovara sa svojim narodom, stati pa gledati - navela je Brnabićeva.

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