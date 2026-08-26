NASTAVLJENA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: U fokusu rebalans budžeta i pomoć građanima
POSLANICI Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova vanrednu sednicu na čijem je dnevnom redu 59 tačaka, među kojima i predlog rebalansa budžeta za ovu godinu.
Sednici presedava predsednica Skupštine Ana Brnabić, a u sali je prisutno 110 narodnih poslanika.
U dosadašnjem toku rasprave poslanici su najviše govorili o predlogu rebalansa budžeta i jednokratnoj pomoći građanima, pri čemu poslanici vlasti podržavaju predlog rebalansa ističući da je on usmeren na povećanje životnog standarda građana i povećanje udela za kapitalne investicije, dok poslanici opozicije kritikuju predlog ocenjujući da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje i da se rebalans usvaja pred izbore.
Na dnevnom redu je i više zakona iz oblasti finansija, kao i Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu.
Pred poslanicima su i Predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, predlog izmena Zakona o sprečavanju korupcije i predlog izmena Zakona o upisu nepokretnosti.
Na dnevnom redu su i predlog za izmenu Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“ i predlog za izmenu Zakona o javnom dugu.
Poslanici razmatraju i predlog izmena Zakona o javnim medijskim servisima i predloge izmena Zakona o crkvama i verskim zajednicama i Zakona o nacionalnom DNK registru.
Na dnevnom redu su i predlozi više zakona o zajmovima, kao i izveštaji o radu Agencije za sprečavanje korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.
Vanredna sednica Skupštine Srbije počela je u ponedeljak.
(Tanjug)
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