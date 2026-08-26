ZAVESA JE SPUŠTENA: Brutalni odgovori umesto aplauza (VIDEO)
BLOKADERSKI glumac, Milan Marić, ispljuvao je dolazak holivudske legende Žan-Klod van Dama na Međunarodni filmski festival u Nišu koji se održava od 25. do 30. avgusta.
Blokaderski glumac, Milan Marić, ispljuvao je dolazak holivudske legende Žan-Klod van Dama na Međunarodni filmski festival u Nišu koji se održava od 25. do 30. avgusta.
Naime, Marić je na društvenoj mreži Iks objavio status u kom je pokušao da ismeje i ponizi belgijsku akcionu zvezdu, upoređujući sadašnje goste festivala sa onima od pre pola veka.
- Ne baš tako davno, te 1971. smo na Filmske susrete u Nišu doveli Ričarda Bartona i Elizabet Tejlor, dve glumačke aždaje i najpoznatiji filmski par na svetu u tom trenutku, a 55 godina kasnije dovodimo Žan Klod Van Dama. I to bi ti bila ukratko priča o nama... - napisao je Marić.
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