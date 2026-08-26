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DO SADA NEVIĐENO OTKRIĆE: Astronomi pronašli najbržu zvezdu u Mlečnom putu koja kruži oko crne rupe (VIDEO/FOTO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 08. 2026. u 12:11

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MEĐUNARODNA naučna kolaboracija „Graviti“ otkrila je najbržu zvezdu ikada posmatranu u Mlečnom putu, koja se kreće brzinom većom od 25.000 kilometara u sekundi i kruži oko supermasivne crne rupe Strelac A* u centru galaksije.

ДО САДА НЕВИЂЕНО ОТКРИЋЕ: Астрономи пронашли најбржу звезду у Млечном путу која кружи око црне рупе (ВИДЕО/ФОТО)

Foto: NASA

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature, a otkriće je ostvareno na osnovu posmatranja teleskopa Evropske južne opservatorije u pustinji Atakama u Čileu.

Zvezda, nazvana S301, kruži oko Strelca A* po veoma uskoj orbiti koja traje 8,7 godina, a crnoj rupi se približava na udaljenost oko 12 puta veću od rastojanja Zemlje od Sunca.

-Ono što je posebno kod ove zvezde jeste to što kruži oko Strelca A* u veoma uskoj orbiti, za samo 8,7 godina, i približava se crnoj rupi na udaljenosti samo 12 puta većoj od one između Zemlje i Sunca. Ovo nikada ranije nije viđeno, rekao je Feliks Mang iz Instituta Maks Plank za vanzemaljsku fiziku u Garhingu u Nemačkoj, jedan od autora studije.

S301 se kreće oko 1.000 puta brže od Zemlje oko Sunca i oko 100.000 puta brže od putničkog aviona. Zvezda prolazi pored crne rupe na udaljenosti sličnoj onoj između Saturna i Sunca.

Jedan od naučno najznačajnijih aspekata otkrića je to što zvezda prolazi dovoljno blizu crne rupe da na nju utiču efekti njene rotacije. Zbog toga bi mogla da posluži kao svojevrsna sonda za proučavanje dinamike crnih rupa.

Prema teorijskim modelima, crne rupe imaju sopstvenu rotaciju koja povlači i deformiše prostor-vreme.

-Sa ovom zvezdom se nadamo da ćemo u narednih 10 godina izmeriti rotaciju crne rupe. Prvi put bismo mogli direktno da izmerimo rotaciju masivne crne rupe, što bi predstavljalo fundamentalni test Ajnštajnove teorije, rekao je koautor studije iz Instituta Maks Plank, Stefan Gilesen.

(sputnikportal.rs)

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