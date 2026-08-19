Politika

BRNABIĆ ODGOVORILA STUDENTIMA U BLOKADI: "I u EU glasaju iza zavesa, izgleda da su i tamo sve miševi"

T.J.

19. 08. 2026. u 14:18

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PREDSEDNICA Narodne skupštine, Ana Brnabić, oštro je odgovorila studentima u blokadi, nakon njihove objave u kojoj su kritikovali najavu uvođenja novih paravana, odnosno zavesa na biračkim mestima.

БРНАБИЋ ОДГОВОРИЛА СТУДЕНТИМА У БЛОКАДИ: И у ЕУ гласају иза завеса, изгледа да су и тамо све мишеви

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Studenti u blokadi naveli su da bi zavese mogle da omoguće "neometano slikanje listića, pritiske na birače i bugarske vozove", dok su građane pozvali da se uključe u kontrolu izbornog procesa.

Na njihovu objavu reagovala je Ana Brnabić, koja je podsetila da je tajnost glasanja osnovni princip demokratskih izbora i da se glasanje u kabinama sa zavesama primenjuje u brojnim demokratskim državama.

- Izgleda da su u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj, SAD i mnogim drugim državama sve miševi, pošto se tamo glasa u kabinama sa zavesama (u prilogu fotografija iz Nemačke). Ili će, pak, biti da naši tzv. studenti u blokadi, ni kada je reč o ovoj temi, ne znaju o čemu pričaju - navela je Brnabić.

Ona je istakla da je tajnost glasanja jedan od osnovnih postulata demokratskog izbornog procesa, kao i da na njoj, kako je navela, insistira i ODIHR.

- Osnovni postulat glasanja na demokratskim izborima je TAJNOST glasanja. To je ono što ODIHR ponavlja u svim svojim preporukama već duži niz godina. Kako sada nije prihvatljivo da imamo standard koji postoji u zemljama EU ili SAD, i na kome insistira ODIHR? - napisala je Brnabić.

Ona je zatim oštro kritikovala stavove studenata u blokadi, tvrdeći da problem nije u paravanima i zavesama, već u tome što, kako je navela, oni žele da glasanje ne bude tajno.

- Nisu problem ni paravani ni zavese, već bi blokaderi da glasanje ne bude tajno, da se pomere i paravani i zavese, da bi napravili spiskove ljudi koje će sutra streljati, vešati, jahati, juriti, koje će šišati i kojima će se svetiti - navela je predsednica Skupštine.

Na kraju je zaključila:

- Bila bi to jedna lepota od demokratije i građanskih sloboda. Ne bi ova zemlja sunca više videla da ovi pobede na izborima.

BONUS VIDEO: "TO NIJE STAV REPUBLIKE SRBIJE": Brnabić odgovorila na sramnu izjavu Veselinovića o KiM

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