"VAŽNO PITANJE KAKO ZAPOSLITI LJUDE U BLACU": Vučić najavio rešavanje problema nedostatka fabrika

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u razgovoru sa meštanima Blaca, u okviru obilaska Topličkog okruga, da je najvažnije pitanje kako da se zaposle ljudi koji su bez posla i dodao da će pokušati da se reši problem nedostatka fabrika.

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Vučić je, pre obilaska destilerije Mi-Mi u Blacu, rekao da nema potrebe otvarati namensku industriju u tom mestu, jer postoji već jedna u Kuršumliji.

Na pitanje devojke od 16 godina, koja je ostala bez majke, da li će država pomoći deci bez roditelja, rekao je da će naći način da joj pomogne.

Ona je istakla da nema nikakva primanja sem plate koju zaradi u kafiću i da se o njoj brine tetka koja je njen staratelj.

Kako kaže odrastala je bez oca, a majka joj je nedavno preminula.

- Kao što znaš, to nije lako, jer staratelji imaju određenu ulogu, ali razumevajući poziciju naći ćemo način da vanistituciono pomognemo. Pomoći ćemo u roku od 48 sati - rekao je Vučić.

Direktorka Doma za smeštaj odraslih lica u Blacu Danica Veljović zahvalila je Vučiću, u ime, kako kaže svih zaposlenih, kao i na novčanim donacijama koje je ustanova dobila.

- Vama samo sad garantujem jednu stvar: da će socijalni radnici dobiti veće povećanje nego svi drugi, jer smo ih uvek zaboravljali. Uvek smo ih zaboravljali, uvek nekako mala grupa, a veoma težak posao - kazao je Vučić.

(Tanjug)

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