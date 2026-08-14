Politika

VUČIĆ OTKRIO KAKVE PLANOVE IMA ZA STANOVE U SURČINU: Ja hoću da prodamo za 1.500 evra po kvadratu onima kojima je potrebno

В. Н.

14. 08. 2026. u 09:48

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da će krajem avgusta, početkom septembra posetiti stanove u okviru Ekspo kompleksa.

ВУЧИЋ ОТКРИО КАКВЕ ПЛАНОВЕ ИМА ЗА СТАНОВЕ У СУРЧИНУ: Ја хоћу да продамо за 1.500 евра по квадрату онима којима је потребно

Foto: Novosti

- Zgrade ćemo krajem avgusta da posetimo, da možete da vidite kako su uređene. Ja hoću da pogledate cele zgrade - kazao je predsednik novinarima.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će prvih 600 stanova biti skroz opremljeno u narednih dve, tri, najkasnije četiri nedelje.

- Neke zemlje učesnice su rentirale te stanove, da bi njihovi ljudi koji ovde grade živeli, radili - kaže Mali.

- Ovamo je hotel od 400 soba i on mora da bude gotov i to radi naš čovek. Gradi ga u američkom stilu, videćete uskoro kako izgleda - kazao je predsednik Vučić.

- Ovo je inače drugi najveći hotel u Srbiji - dodao je Mali.

Na pitanje šta će biti sa stanovima posle Ekspa, predsednik kaže da su različite koncepcije njega i Vlade.

- On bi hteo da prodaje sve, a ja da prodamo po najnižim mogućim cenama ljudima kojima je to potrebno, tu nam je sukob koncepcija. On hoće da prodaje 3.000 evra kvadrat, a ja nekima kojima je to potrebno, posebno mladim, za 1.500 evra. To je skoro pa poklon, jer on zna da kada to kupi vredi tri puta više, ali mora da potpiše da u narednih 10 godina nema otuđenja, da bismo znali da je to njemu potrebno, a ne da radi biznis za sebe - rekao je Vučić.

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