ROBOTI ĆE RADITI NA EKSPU! Vučić otkrio veliki plan: Fabrika se otvara 28. ili 29. avgusta, mašine će čistiti i služiti ljude
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazeći zajedno sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom, radove na gradilištu u okviru EXPO projekta, govorio je o budućoj fabrici robota.
Predsednik Vučić najavio je da će 28. ili 29. avgusta biti otvorena fabrika robota u Srbiji.
- Ne odustajemo ni od čega, već pokušavamo da postignemo sve što nije sasvim lako u ovom trenutku. Moći ćete da vidite robote proizvedene u Srbiji. Videćete kako će da vas poslužuju, kako će da čiste. I ono što oni mogu da očiste, ne postoji neko ko može tom brzinom da očisti. Oni za noć obrišu, operu, očiste sve ono što mi uprljamo tokom dana - naveo je Vučić.
Siniša Mali, ministar finansija, dodao je da će roboti biti deo ceremonije otvaranja Ekspa i da se pregovara o kupovini 60-70 robota.
- Pregovaramo o tome, dok se oni (roboti) programiraju, naprave... Ali biće to lepa slika nove tehnologije u Srbiji pred celim svetom - rekao je Mali.
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