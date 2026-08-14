HAOTIČNO U HRVATSKOJ: Nestala strana državljanka tokom požara, vatrogasci na nogama, strahuje se od najgoreg (FOTO)

HRVATSKA vatrogasna služba koordinira sa policijom u vezi sa stranom državljankom za kojom se traga na području pogođenom velikim požarom kod Omiša.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

Portparol Hrvatske vatrogasne službe rekao je da se trenutno istražuju sve okolnosti slučaja.

"Komuniciramo sa policijom"

- Još uvek proveravamo da li se osoba možda nalazi među evakuisanim ljudima ili negde u centrima za evakuaciju. Trenutno komuniciramo sa policijom i utvrđujemo da li je osoba zaista nestala ili je negde evakuisana - rekao je za Indeks.

Dodao je da je razgovarao sa načelnikom Hrvatske vatrogasne stanice Split i da se očekuje da će pripadnici HGSS-a uskoro izaći na teren.

Slobodna Dalmacija nezvanično saznaje da je žena u trenutku velikog požara bila u automobilu sa još dva strana državljanina i da se trenutno ne javlja na mobilni telefon.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

Tucaković: Postoji mogućnost da se žrtve pronađu na mestu požara

Glavni vatrogasni zapovednik Slavko Tucaković rekao je da se ne može isključiti mogućnost da je neko ostao na mestu požara pokušavajući da odbrani kuću.

- Svakako postoji mogućnost. To treba proveriti. Pokrivaćemo celo mesto požara i obilazićemo sve kuće tokom celog dana - rekao je Tucaković kao odgovor na pitanje novinara.

Naglasio je da trenutno nema potvrđenih informacija o žrtvama.

- U ovom trenutku nemamo nikakve informacije o žrtvama - rekao je glavni vatrogasni komandant.

(Indeks)

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