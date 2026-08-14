Politika

"IZBORI U OKTOBRU ILI NOVEMBRU" Vučić: Verujem da ćemo imati nastavak odgovorne politike

В. Н.

14. 08. 2026. u 10:11

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska gradilišta Ekspa u Surčinu da će izbori biti održani u oktobru ili novembru i da veruje da će u Srbiji biti nastavljena odgovorna politika.

ИЗБОРИ У ОКТОБРУ ИЛИ НОВЕМБРУ Вучић: Верујем да ћемо имати наставак одговорне политике

Foto: Printskrin/Novosti

Na pitanje kineske novinarke, da li misli da će izbori uticati na bilateralnu saradnju Srbije i Kine i na zajedničke projekte dve zemlje, Vučić kaže: 

- Verujem da smo mi, u poslednje vreme, zahvaljujući predsedniku Siju, u pravom smislu tih reči, uspostavili čvrsto prijateljstvo između Kine i Srbije i da ga niko ne može uništiti. S druge strane, imaćemo izbore ili u oktobru ili u novembru, i verujem da ćemo imati nastavak odgovorne politike. To je sve što mogu da kažem - rekao je Vučić tokom obilaska radova sa ambasadorom kine Li Mingom.

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