VUČIĆ ZAHVALIO SRPSKIM I KINESKIM RADNICIMA NA EKSPU: Radite na istorijskom projektu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas srpskim i kineskim radnicima koji rade na gradilištu Ekspa i poručio im da tu stvaraju istoriju ne samo Srbije i svojih kompanija već i njihovu ličnu.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- I vi srpski, i vi kineski radnici, ovde u Ekspu, pođednako ste dobri, pođednako kompetentni. Zajednički radite na jednom istorijskom projektu, i verujem da ćemo sve to moći da završimo na vreme. Hoću da vam se zahvalim za sve neprospavane noći, za sve dane kada ste morali da radite na temperaturama od 40 i više stepeni, za sve one kišne dane kada ste u blatu morali da izvodite najteže radove - rekao je Vučić obraćajući se radnicima tokom obilaska gradilišta Ekspo sa ministrom finansija Sinišom Malim i ambasadorom Kine Li Mingom.

Dodao je da je siguran da će svako od njih da se diči i ponosi onim u čemu je učestvovao.

- I kada budete prolazili pored Ekspa, moći ćete i svojoj deci i svojim unucima i svima, da kažete da ste vi učestvovali u pravljenju istorije ove zemlje - poručio im je Vučić.

Kineskom ambasadoru zahvalio je na hitnoj reakciji, pošto ga je zamolio da bude još veći broj kineskih radnika, ali i predstavnicima srpskih kompanija koji su naročito angažovani u poslednje vreme.

- Koji provode vreme u kontejnerima ovde, i pokazuju zbog čega Srbija najbrže raste u Evropi: zato što ima marljive ljude, vredne ruke, koje znaju da od njih zavisi budućnost naše zemlje - rekao je Vučić.

Istakao je da će 14. septembra krenuti sa isplatama penzionerima od 20.000 do 35.000 dinara, od 22. septembra, a prijave kreću od 7. septembra, i sa isplatama od 6.000 dinara.

- Pri tome, 246 miliona ide iz akcijskog fonda, a nešto više od 150 miliona iz budžeta, da bismo dali i onim građanima, jer je zakon bio loš, važio je samo za one koji su bili punoletni do 2007. godine. Dakle, gotovo milijarda ukupno, nešto više od 950 miliona iz budžeta. Nekih 960 miliona biće isplaćeno tokom septembra meseca, i decembra i januara sledeće godine - naveo je Vučić.

On je potom sa ministrom Malim i ambasadorom Lijem doručkovao zajedno sa radnicima i istakao da je Kina pokazala da je prijatelj Srbiji u mnogim situacijama.

- Da ne govorim o Ziđinu i drugim problemima, gde smo imali 1,2 milijarde evra minus u našim bilansima, gde je bilo pitanje trenutka kada će sve da propadne, a onda se podiglo na 200.000. To je zahvaljujući Kinezima, to je zahvaljujući predsedniku Siju koji je tu bio, i beskrajnu zahvalnost, iako u politici ništa kraće od zahvalnosti ne traje, mi moramo da se ponašamo drugačije i da nikada ne zaboravimo to što su oni uradili - rekao je Vuccich.

On je dodao da treba razmisliti kako bi Smederevo danas izgledalo, da 10 godina, 5.000 radnika nije imalo plate.

-Samo razmislite o tome. I to vam ne govorim samo o porodicama tih ljudi. Ceo grad. Govorim o tome koliko bi finansijskih sredstava išlo lokalnoj samoupravi, koliko bi manje puteva bilo urađeno, koliko bi manje vodovoda, kanalizacije, škola obnovljeno i svega. Dakle, neverovatno je to, i zato moram da kažem hvala - rekao je Vučić.

Vučić je tokom doručka razgovarao i sa ministrom finansija Sinišom Malim i rekao da treba razgovarati sa sindikatima oko minimalca.

- Ako bude bilo 9,2 povećanje minimalca, isto toliko ćemo mi preuzeti na sebe... Izlazimo u susret. To je oko 13 milijardi godišnje na naš teret - rekao je Mali predsedniku.