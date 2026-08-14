VIŠE OD 9.000 VOLONTERA STIŽE NA EKSPO: Vučić otkrio detalje o projektu koji ruši rekorde

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je specijalizovana izložba Ekspo 2027 odavno srušila rekord po broju zemalja učesnica, kao i da će više od 9.000 volontera, koliko se do sada prijavilo, imati prilike da nauče nešto novo, ne samo o Beogradu i Srbiji, već i o diplomatiji i predstavljanju svoje zemlje, kao i da će imati prilike da se upoznaju sa različitim kulturama i tradicijama.

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Prilikom obilaska gradilišta Ekspa u Surčinu, Vučić je na pitanje da li je srušen rekord po broju zemalja učenica na predstojećoj izložbi, rekao da je rekord odavno srušen.

- Odavno smo srušili rekord. To je dodatni problem, time se Siniša (Mali) bavi ponajviše, a to je sama organizacija - rekao je Vučić.

On je istakao da predstoji raspoređivanje kafića restorana, mesta gde hostese dočekuju goste i tačke gde će stajati mladići i devojke koji će usmeravati posetioce na paviljone.

- Oni će da znaju istoriju svake zemlje, šta predstavlja svaki paviljon, šta je tradicija te zemlje. To je posebna obuka, i biće nam potrebno mnogo mladih ljudi. Ovo je velika prilika za mlade ljude da nauče ne samo sve o Beogradu, ne samo sve o svojoj zemlji, već da nauče mnogo i o diplomatiji, i o predstavljanju svoje zemlje, da se upoznaju sa svetom, da se upoznaju sa različitim kulturama, tradicijama, i tako dalje. Verujem da je to izuzetna prilika za devojke i mladiće, ne samo da urade jednu vrednu i dobru stvar za svoju zemlju, već da urade nešto važno i dobro za sebe - rekao je Vučić.

On je rekao da će mladi koji volontiraju imati prilike da stiču znanje koje ne mogu da dobiju direktno u školi i naveo da je prijavljeno više od 9.000 volontera.

- Dakle, 20 je samo iz Kine za sada, ali Kinezi sada kreću u kampanju da pozivaju svoje mlade da dođu da budu volonteri u Srbiji za vreme Ekspa - rekao je Vučić.

Istakao je takođe da će znakovi tokom izložbe biti postavljeni na najmanje šest jezika, odnosno na srpskom, engleskom, kineskom, francuskom, španskom i ruskom.