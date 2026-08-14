LI MING: Ekspo velika prilika za Srbiju, nadam se da će biti uspešno održana
Ambasador Kine u Srbiji, Li Ming, rekao je danas prilikom obilaska gradilišta Ekspo u Sručinu zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, da je specijalizovana izložba Ekspo velika prilika za Srbiju i da se nada da će ona biti uspešno održana i završena.
On je istakao da mu je zadovoljstvo da pozdravi kineske i srpske radnike.
- Malopre sam predsedniku već rekao, pre dve godine, kada smo bili prvi put u poseti ovde na terenu, ničega nije bilo, a evo sada šta sve ima. Ovo gradilište je danas veliko i svi ovi objekti koji su izgrađeni mogu da se vide. Ekspo izložba će biti velika prilika za Srbiju i kineska vlada se nada da će ona uspešno biti održana i uspešno završena - rekao je Li Ming.
Kako je istakao, na ovom projektu su vredno radile kineske i srpske kompanije svaki dan.
- Mi smo trenutno ušli u poslednju fazu izvođenja radova ovde na terenu, i nadamo se da ćemo uspeti da zadovoljimo zahteve gospodina predsednika i vlade vezano za ovaj projekat - rekao je Li Ming.
(Tanjug)
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