Politika

LI MING: Ekspo velika prilika za Srbiju, nadam se da će biti uspešno održana

T.J.

14. 08. 2026. u 10:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ambasador Kine u Srbiji, Li Ming, rekao je danas prilikom obilaska gradilišta Ekspo u Sručinu zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, da je specijalizovana izložba Ekspo velika prilika za Srbiju i da se nada da će ona biti uspešno održana i završena.

ЛИ МИНГ: Експо велика прилика за Србију, надам се да ће бити успешно одржана

Foto: Printskrin Tanjug TV

On je istakao da mu je zadovoljstvo da pozdravi kineske i srpske radnike.

- Malopre sam predsedniku već rekao, pre dve godine, kada smo bili prvi put u poseti ovde na terenu, ničega nije bilo, a evo sada šta sve ima. Ovo gradilište je danas veliko i svi ovi objekti koji su izgrađeni mogu da se vide. Ekspo izložba će biti velika prilika za Srbiju i kineska vlada se nada da će ona uspešno biti održana i uspešno završena - rekao je Li Ming.

Kako je istakao, na ovom projektu su vredno radile kineske i srpske kompanije svaki dan.

- Mi smo trenutno ušli u poslednju fazu izvođenja radova ovde na terenu, i nadamo se da ćemo uspeti da zadovoljimo zahteve gospodina predsednika i vlade vezano za ovaj projekat - rekao je Li Ming.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: "ŽIVELA SRBIJA!" Snažna Vučićeva poruka našoj omladini koja u Kini uči o robotima

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBI NA NIŠANU KURTIJEVOG PRAVOSUĐA: Iza slučaja Đakovica krije se nastavak progona Srba sa Kosmeta
Politika

0 4

SRBI NA NIŠANU KURTIJEVOG PRAVOSUĐA: Iza slučaja "Đakovica" krije se nastavak progona Srba sa Kosmeta

DA je optužnica protiv 20 Srba zbog navodnih ratnih zločina u Đakovici tokom 1998. i 1999. godine, koju su donele nelegalne i nelegitimne prištinske institucije, je više nego sramna. Do ovih zaključaka dolazimo ne samo kroz razgovor sa pojedincima koji su upoznati prilikama i dešavanjima na Kosovu i Metohiji, već i kroz razgovore sa onima koji poznaju optužene koji su apsolutno nevini i na pravdi Boga trgetirani od onih koji sprovode teror nad našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji.

14. 08. 2026. u 17:36

Politika
Tenis
Fudbal
DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu

DINO MERLIN NIJE DOBRODOŠAO: Počelo potpisivanje peticije protiv održavanja koncerta u Kraljevu