VUČIĆ O CRNOJ GORI: "Nepristojno je što pokazuju zube, želimo im sve najbolje"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbiji ne preti opasnost od regiona, ali da su političke pozicije Srbije i Crne Gore značajno različite, ukazujući na odnos prema tzv. Kosovu, NATO-u i sankcijama Rusiji.
Vučić je, tokom obilaska radova na kompleksu EKSPO 2027 sa kineskim ambasadorom Li Mingom, odgovarajući na pitanje novinara o sve oštrijim porukama koje stižu iz Crne Gore, kao i o najavi Nemačke da će finansirati tzv. kosovsku policiju, rekao da bi umesto "pokazivanja zuba" voleo da vidi pruženu ruku.
- Ja sam mislio da žele da pružaju ruku, a ne zube, to nije pristojno. Voleo bih da žele da pomognu bratskom srpskom narodu, voleo bih da nisu želeli da učestvuju u svakoj hajci protiv Srba, ali različite su naše pozicije - rekao je Vučić.
On je ukazao da je Crna Gora priznala tzv. Kosovo, dok Srbija to nije učinila i, kako je naglasio, neće učiniti.
- S jedne strane imate Crnu Goru koja je priznala tzv. Kosovo, a Srbija nije i neće. S jedne strane imate Crnu Goru koja je članica NATO, s druge strane imate Srbiju koja to nije i neće da bude. Imate Crnu Goru koja je uvela sankcije Rusiji, a Srbija sve to nije - naveo je predsednik Srbije.
Prema njegovim rečima, kada se sve te razlike uzmu u obzir, ostalo predstavlja "političku ekvilibristiku i, neretko, manipulaciju".
- Ja ne želim ništa loše o njima. Znam da im teško pada činjenica da je Srbija zaostajala za njima 50 odsto po pitanju prosečnih plata, a danas smo ispred njih - rekao je Vučić.
On je dodao da je Srbija "radila vredno", poručivši da isto želi i Crnoj Gori i da će se radovati svakom njenom uspehu.
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