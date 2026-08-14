Politika

GODIŠNJICA NASILJA U VALJEVU: Blokaderi slave 365 dana od protesta - kamenovali policiju, palili i demolirali zgrade (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2026. u 09:31

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BLOKADERI danas obeležavju godinu dana od protesta u Valjevu.

ГОДИШЊИЦА НАСИЉА У ВАЉЕВУ: Блокадери славе 365 дана од протеста - каменовали полицију, палили и демолирали зграде (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Hajde da se podsetimo šta su sve uradili nasilnici pre 365 dana u jednom gradu u Srbiji.

Pretili su građanima da će ih ubiti, kamenovali policiju i napadali ih satima. Zapalili su prostorije SNS, ali i stambenu zgradu u kojoj su videli da ima stanara. Zapalili su i demolirali zgradu tužilaštva i suda.

Demolirali su lokal u Valjevu, čiji je vlasnik navodno funkcioner vlasti. Ispostavilo se da vlsanik nema veze sa SNS-om. 

Neko bi se "pokrio ušima" posle ovakvih brutalnih scena nasilja, ali blokaderi ne znaju za sramotu već obeležavaju godišnjicu.

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