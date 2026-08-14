VRELO NA GRADILIŠTU EKSPA: Vučić danas sa kineskim ambasadorom obilazi radove i doručkuje sa radnicima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obići će danas, zajedno sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom, radove na gradilištu u okviru Ekspo projekta.
Oni će radove obići u 9.00 časova, saopštila je Služba za radnju sa medijima predsednika. Kako se navodi, Vučić će tom prilikom doručkovati sa srpskim i kineskim radnicima.
(Tanjug)
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Predsednik u razgovoru sa građanima Ćuprije tokom obilaska kompanije NIP Spasić
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