Politika

VRELO NA GRADILIŠTU EKSPA: Vučić danas sa kineskim ambasadorom obilazi radove i doručkuje sa radnicima

В.Н.

14. 08. 2026. u 07:16

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obići će danas, zajedno sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom, radove na gradilištu u okviru Ekspo projekta.

ВРЕЛО НА ГРАДИЛИШТУ ЕКСПА: Вучић данас са кинеским амбасадором обилази радове и доручкује са радницима

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ bg

Oni će radove obići u 9.00 časova, saopštila je Služba za radnju sa medijima predsednika. Kako se navodi, Vučić će tom prilikom doručkovati sa srpskim i kineskim radnicima.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

Predsednik u razgovoru sa građanima Ćuprije tokom obilaska kompanije NIP Spasić

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