"LEĐA NENADA RAŠKOVIĆA SU LICE ALJBINA KURTIJA" Srbin monstruozno pretučen na KiM, a EU danima o tome ćuti: Svi se pitaju isto, dokle ovako?

NENAD Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, samo je jedan u nizu Srba koji su preživeli teror od strane Aljbina Kurtija. Samo što je ovoga puta Nenad hrabro i javno ispričao šta mu se desilo, te još jednom pokazao da Srbi ne strepe od Kurtijevih batinaša i da neće tako lako da se predaju i ispune Kurtiju želju da protera sve Srbe sa teritorije Kosova i Metohije. Srbija je na stravične Nenadove povrede zanemela od muke i bola, a EU naravno ni slova o tome.

Foto: Printscreen

Podećamo, Nenad je pre par dana primljen je u KBC Kosovska Mitrovica "zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu" od strane takozvane kosovske policije.

Cela Srbija ostala je u šoku nakon što su se pojavile fotografije Nenadovih izubijanih leđa i glave.

Rekacije su stizale iz časa u čas, dok oni koji su trebali prvi da se oglase i žestoko osude Aljbina Kurtija, i dan danas ćute.

Ništa...

Vučić: Na licemerje Evropljana i svih drugih nemam komentar

Vučić je tokom posete jugozapadu Srbije komentarisao prebijanje Srbina Nenada Raškovića u Zubinom Potoku, od strane policije Aljbina Kurtija.

Na to da do sada nije stigla reakcija međunarodne zajednice i Evrope, Vučić kaže:

- Na licemerje Evropljana i svih drugih nemam komentar. Leđa Nenada Raškovića su lice Aljbina Kurtija. On je čovek koji ne živi lak život, uslovno govoreći mlad, ima dečaka od 16 godina, zamisli šta je to za njegovo dete da gleda oca u takvom stanju. Verujem da će danas porodica moći da ga obiđe... Saznali smo juče da mu je i drugo rerbo polomljeno. On je to mučki primio i ma gadne bolove... Ako je reč o ironiji to je jedini dijalog koji Kurti vodi, drugi ga nije interesovao - rekao je on.

Predsednik je i posetio Raškovića dan pre.

Brnabić: Kurti sistematski stvara nepodnošljive životne uslove za Srbe

Predsednica parlamenta Ana Brnabić osudila je napad na Nenada Raškovića.

- Ovo je Nenad Rašković, Srbin iz sela Dren, u opštini Zubin Potok na Kosovu i Metohiji. Njega je u njegovoj kući pretukla takozvana „kosovska policija“, zatim izvela napolje, vezala za drvo i još više tukla. Ovo je vladavina prava na Kosovu i Metohiji pod Aljbinom Kurtijem. Ovo je teror koji Srbi proživljavaju svakog dana. Kurti sistematski stvara nepodnošljive životne uslove za Srbe, sa ciljem etničkog čišćenja Kosova i Metohije. Međunarodna zajednica zatvara oči pred tim – ćutanjem podržava Kurtijeve namere i akcije. Mi odbijamo da ćutimo. Govorićemo o ovome. Delićemo užasne slike Kurtijevog terora, kako bi svet video istinu. Zahtevaćemo odgovore i konkretne poteze. Prozvaćemo sve one koji ćutanjem dozvoljavaju da se ovo dešava u Evropi u 21. veku. Nikada nećemo odustati - navela je ona na Iksu.

Macut: Očekujem nedvosmislenu reakciju međunarodne zajednice

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut pozvao međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za brutalno prebijanje Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog Potoka i poručio da nasilje nad Srbima u Pokrajini mora odmah da prestane.

- Očekujem jasnu i nedvosmislenu reakciju međunarodne zajednice - naglasio je Macut i dodao da nasilje nad Srbima ne sme postati svakodnevica na koju će bilo ko zatvarati oči, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Macut je rekao da je duboko potresen brutalnošću kojoj je bio izložen Nenad Rašković i da nema i ne može biti opravdanja za nasilje nad čovekom, za ugrožavanje njegovog života i dostojanstva.

Ipovest pretučenog Nenada

Prema potresnom svedočenju Raškovića za "Novosti", nad njim su se bez ikakvog razloga iživljavala trojica pripadnika tzv. kosovske policije, i to u dva navrata. Udarali su ga drvetom, crevom za vodu i pesnicama po glavi i grudnom košu, stomaku i hvatali rukama za vrat. Usta su mu zapušili krpom, a zahtevali su da preda oružje koje nije imao. Rašković je juče zbog težine povreda iz KBC Kosovska Mitrovica prebačen u Beograd.

- Bilo je oko 15 časova kada su došla tri policijska inspektora u civilu. Tražila su mi oružje, a kada sam rekao da nemam oružje, jedan od njih me je bacio na krevet i počeo da udara drvenim štapom po leđima, glavi, nogama, stomaku... Posle nekog vremena su otišli, rekavši da će ponovo da dođu. I ponovo su ta ista trojica došla oko 17 časova. Ponovo su tražila da donesem oružje, koje nemam. Taj koji me je tukao rekao mi je: "Donesi pušku, rodi je". Ja ponavljam da nemam, a on me batina. Maltretirali su mi sina Stefana koji će sada u treći razred Gimnazije u Zubinom Potoku i suprugu Špresu koja je Albanka iz Albanije. Srećom, mlađi sin Danijel (12) nije bio tada u kući - priča za "Novosti" Rašković (58).

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