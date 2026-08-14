LEK ZA MALOG ALEKSANDRA STIŽE ZA SEDAM DO 10 DANA Majka se obratila Vučiću: Da nije bilo vas moj sin ne bi imao nadu za život (VIDEO)

LEK za malog Aleksandra stiže za sedam do 10 dana, obećao je predsednik Aleksandar Vučić majci dečaka koji boluje od teške retke bolesti.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Tokom obilaska radova na rekonstrukciji puta na Grzi, u Paraćinu, Vučiću se obratila majka obolelog deteta Jasmina Jović koja mu je rekla da je došla samo da mu se pokloni i zahvali. Vučić je zatim telefonom pozvao direktorku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanju Radojević Škodrić koja mu je potvrdila da će lek za Aleksandra stići za sedam do 10 dana.

- Ja sam došla da vam se poklonim kao majka, da vam se zahvalim. Vama je pre neki dan u Kušićima prišao otac Bojane Milenković, koja je dobila terapiju, a drugo dete je moj Aleksandar. Ja sam zato i došla, čula sam da vi obilazite naš kraj. Da nije bilo vas moj Aleksandar ne bi imao nadu za život - kazala je majka dečaka.

Predsednik joj se izvinio i zagrlio je, rekavši da je mislio da je nešto pogrešio i zahvalio joj.

- Hvala vam. Izvinite, molim vas, ja sam mislio da sam nešto izgrešio. Hvala vam mnogo, da vas zagrlim samo. Uvek sam se pitao hoće li to da spasi jednog čoveka, dva čoveka, tri čoveka? I kada sam čuo da hoće, rekao sam - nema problema, daj 50 miliona evra, 100 miliona evra, koliko god da je, samo da glavu sačuvamo. Za 7 do 10 dana dobićete lek - rekao je Vučić