"BEZ RAFINERIJE NEMA ŽIVOTA!" Ministarka Đedović ponudila ostavku

U PALATI Srbija danas se održava sednica Vlade na koju su pozvani svi direktori javnih preduzeća. Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović prva se obratila na sednici.

- Treba da budemo svesni teške situacije u kojoj se nalazimo i zato vas molim da Vlada zaseda na dnevnom nivou ukoliko je to neophodno i da na dnevnom nivou donosimo i odluke jer vremena nemamo. Misim da su stvari veoma jasne. NIS je pod sankcijama SAD od 9. oktobra ove godine. Više puta smo dobijali produženje licence za rad. Zahvaljujući naporima i dijalogu koji smo imali sa više strana, međutim, od 9. oktobra sankcije su nastupile i juče smo dobili jasnu poruku od Sjedinjenih Država da mora doći do trajne promene vlasništva odnosno izlaska ruskih akcinira iz kompanije NIS i da imamo tri meseca da se ta transakcija završi. A pre nego što bude dogovorena da američka Vlada nju treba i da odobri. Mi 37 dana nismo dobili kap nafte iz Jadranskog naftovoda. Naši građani to nisu osetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti države i naše rezerve su očuvane. Mi smo ih veoma posvećeno povećavali. Kada smo ih povećali za 60 odsto, pričam samo o obaveznim rezervama, znači, spremali smo se za nepredvidive situacije da bismo mogli da odregaujemo ukoliko do toga dođe, međutim, mi naše rezerve moramo da čuvamo. Sa druge strane, ja kao ministar energetike vas obaveštavam da voditi resor energetike u situaciji u kojoj NIS ima sankcije je skoro nemoguće. Ja sam spremna i da podnesem ostavku, jer ne vidim način na koji možemo da prevaziđemo ovu situaciju zato što jednostavno bez rafinerije u Pančevu nama nema života. Ona je vitalna za naše građane, za našu privredu, za naše zdravstvo, za našu policiju, za naše škole, za naše vrtiće jer jednostavno, bez goriva možda ni pekare ne mogu da dobiju hleb svakoga dana. Samo da budemo svesni u koliko složenoj situaciji se nalazimo. Mi smo čekali dugo vremena. Bili smo veova strpljivi. Bili smo veoma lojalni. Razgovarali smo više puta sa našim ruskim partnerima, međutim, vremena više nema i mi možemo da čekamo još tri ili četiri dana ali ne više od toga zato što smo svesni da dotoka sirove nafte neće biti, a to znači prestanak rada rafinerija. NIS ima rezervi, ali to se sve broji u desetinama dana. Mi imamo rezerve, ali opet kažem da ne bi trebalo da ih aktiviramo u velikoj meri, naravno one su tu, a to će predstavljati i veliki finansijski trošak za našu državu. Kao što sam rekla, ja vas molim na odluke na dnevnom nivou. Opet ponavljam, svesna sam da su to teške odluke za nas kao državu, za nas kao Vladu, za naše građane, ali mi moramo da budemo jedinstveni i odlučni i pre svega da stvorimo uslove da zaštitimo interese naše države a i da i dalje želimo da budemo fer i korektni prema svima i nadamo se da će naši partneri imati razumevanja za našu situaciju - istakla je Đedović.