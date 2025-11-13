"RUŠEVINE GENERALŠTABA STOJE VEĆ 25 GODINA" Mali: Šta biste vi želeli? Da ruševine stoje još 25 godina?

PROJEKAT uređenja prostora nekadašnjeg Generalštaba nije projekat rušenja, jer je on već srušen, a ovo je projekat obnove, razvoja, ali i poštovanja kulture sećanja, izjavio je ministar finansija Siniša Mali.

Foto: Tanjug

Objavu ministra Malog na Fejsbuku prenosimo u celosti.

- Za razliku od onih koji su godinama unazad zaustavljali razvoj Srbije i Beograda, mi želimo da ova zemlja napreduje, i zato smo u prethodnoj deceniji sproveli niz važnih projekata, koji su pokrenuli Srbiju.

Ruševine Generalštaba stoje već 25 godina u centru grada, i zato pitam opoziciju i dežurne kritičare svih projekata, a šta biste vi želeli? Da ruševine stoje još 25 godina? Dvesta godina? Kad tačno možemo da nastavimo da razvijamo našu državu, ali i da na pravi način obeležimo mesta koja su važna za našu kulturu sećanja?

I da se razumemo - pokušavale su i Vlade pre nas da pronađu partnera za ovu lokaciju, ali niko u tome nije uspeo, jer država nije bila privlačna investitorima, i to je taj trend koji smo uspeli da preokrenemo.

Kada je reč o ovoj lokaciji, važno je istaći da mi ne prodajemo zemlju, mi je dajemo u zakup na 99 godina, uz zadržavanje svih prava Republike Srbije na korišćenje zemljišta i ostvarivanje prihoda. Investitor će uložiti najmanje 650 miliona evra, dok mi imamo pravo na 28,5% prihoda. Zašto niko o tome ne govori? Zašto ne govore da ćemo zaraditi neki novac, da ćemo najzad urediti tu lokaciju u centru grada, da smo insistirali na tome da imamo prostor koji će biti i memorijalni kompleks, sa adekvatnim programskim sadržajem? Da na taj način negujemo kulturu sećanja, ali i edukujemo naredne generacije o onome što se desilo 1999. godine…

Takođe, veoma je važno poređenje koje je izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Prethodna vlast je prodala, dakle nije dala u zakup nego prodala, Maršalat, koji je isto tako bombardovan 1999. godine. Tada je 4,2 hektara zemljišta prodato Amerikancima za 15,1 miliona dolara. Tada niko nije bio zabrinut, a danas, kada država obezbeđuje investiciju i zarađuje od toga, danas se svi navodno mnogo brinu i brane ruševinu od rušenja.

Šta tačno čuvate? Ako čuvate uspomenu, čuvamo je i mi Memorijalnim centrom, koji će imati mnogo jaču simboliku nego ruševine koje gledamo već skoro tri decenije. I da vas podsetim - na mestu nekadašnjeg Maršalata, gde se danas nalazi ambasada SAD, nemate nikakvih obeležja kada je reč o NATO agresiji.

Ovo će biti novi prostor u gradu, za građane i goste grada, koji će potpuno promeniti perspektivu ovog dela srpske prestonice. I što je veoma važno - potvrdiće Beograd kao atraktivnu lokaciju za dobro ulaganje.

Setite se samo i koliko su svi kritikovali projekat Beograd na vodi, koji je sada novi centar grada, a koji najčešće posećuju upravo njegovi nekadašnji kritičari.

Ovaj model je upravo sličan modelu po kome je nastao Beograd na vodi - država ulaže lokaciju, a partner kapital. Pogledajte danas Beograd na vodi - simbol novog, modernog Beograda, projekat koji doprinosi BDP-u, otvara nova radna mesta i menja lice glavnog grada. Na isti način, uređenje ove lokacije doneće novi podsticaj građevinskoj industriji, turizmu i brendu Srbije.

Zanimljivo je da je studija koju je radila konsultanstka kuća Oxera, sa sedištem u Londonu, pokazala kako Beograd na vodi doprinosi našem BDP-u sa 9,7 milijardi evra u periodu od 15 godina. Mi kontinuirano tražimo nove izvore rasta, a ova lokacija će upravo dalje tome doprineti.

Dakle, dalje razvijamo ekonomiju, nastavljamo da privlačimo investitore, otvaramo nova radna mesta… Nastavljamo i da radimo na projektima širom zemlje u okviru programa “Skok u budućnost - Srbija 2027”, ali i da spremno čekamo specijalizovanu izložbu Expo, čiji ćemo biti ponosni domaćin. Nastavljamo i da povećavamo plate i penzije, minimalnu cenu rada, da podižemo životni standard građana Srbije…

Srbija ne sme više da tapka u mestu, moramo da idemo dalje.