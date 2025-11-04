VUČIĆ IZ BRISELA: Sutra da uvedemo sankcije Rusiji i priznamo Kosovo, odmah idemo u EU (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz Brisela.

Foto: Printskrin/TV Pink

- Imao sam odličan sastanak sa Koštom. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima. Postoji mogućnost da otvorimo Klaster 3 u decembru, ali to zavisi od država članica. Razgovaraću i sa nekim skandinavskim zemljama - daćemo sve od sebe da klaster otvorimo pre Nove godine. Zahvalan sam Košti na iskrenom i korektnom odnosu prema našoj zemlji. Uskoro će biti sastanak sa Sorensenom, a posle toga večera sa Martom Kos. Biće još mnogo aktivnosti do kraja večeri — rekao je Vučić.

Odgovori na pitanja novinara:

- Više se govori o proširenju, ali videćemo kada dođe vreme za to. Mi moramo napredovati na evropskom putu i raditi prave reforme, iako se ne slažem sa nekim njihovim ocenama.

- Što se tiče reakcije Nenadićeve i njegovog kruga, u pravu su po jednoj stvari. Možda sam preterao — rekao sam istinu o ustavnim ovlašćenjima, iako, na žalost, to nije bilo popularno. Da li je trebalo da govorim istinu ili da ćutim — možda je trebalo ćutati. Ipak, istina je mnogo teža od onoga što sam rekao. Tvrde da sam hteo da vršim neki uticaj na njih; nikada nisam imao i nisam želeo da imam uticaj na mafiju i kriminalce. Prihvatam da sam možda preterao u tonu koji sam koristio, ali nisam lagao — rekao sam istinu.

- Da li stvarno mislite da je Srbija važnija zemlja od Turske ili Crne Gore? Ne treba da se igramo. Možemo sutra uvesti sankcije Rusiji, priznati Kosovo i odmah ulazimo u EU — ako to želite, uradite. Ja ne mislim da treba da priznamo Kosovo ili da uvedemo sankcije; nemam problem ako neko drugi to uradi. Ako neko želi vlast koja je 2008. podržala kosovsku nezavisnost, neka pobedi na izborima. Ali postoje i druge stvari koje možemo da uradimo.

- Ja znam samo za skup u Novom Sadu. Čini mi se da razmišljaju o datumima 11., 15. ili 16. Jedinstveno me je za sada pozvao skup u Novom Sadu i o njemu znam. Obavestili bi me da prave veliki skup; možda će ljudi iz Pionirskog parka želeti da prirede doček za Srbe sa KiM. Ja sam spreman za Novi Sad.

- Mi nikoga ne lomimo i nikada to nismo radili. Nikoga nismo upucali — oni su to učinili. Nisu nas napali, nego su napali ljude u Pionirskom parku. Kad napadaju ljude, dobiju odgovor i potom beže kao Usein Bolt. Policija reaguje minimalno. Lažu o zvučnom topu, Jovanjici, o dečaku u Valjevu, o prebijanju devojčice — lažu svakog dana. U laži su kratke noge

- Što se tiče Bugarske, njima je izborna kampanja, ja ih razumem. Izmislili su sintagmu srpski svet, možda oni imaju bugarsk isvet. Mi to nemamo kao doktrinu, ni kao politku, nikada u životu to nisam izgovorio. Ali je to njima odgovaralo, jer su od toga pravili bauk i da mi svoju antirspku politiku morali da pravdaju. Nikada to lično nikada nisam izgovorio. Zato što moraju da opravdaju Hrvati, Tirana i Priština vojni savez i Sofija moguće u budućnosti, zapšto prave vojni savez, a koji je zasnovan na lažima - rekao je Vučić.

- Šokiran sam što iz Crne Gore ćute na kontinuiranu kampanju protiv Srbije samo da bi se dodvorili Hrvatskoj. Idu do mere ponižavanja dostojanstva — sve mora da bude Srbija i Vučić kriva. Kakve veze ja imam sa turskim državljanima? To rade jer su dobili naređenje iz Brisela da ukinu bezvizni režim sa Turskom. Ja Erdoganu govorim u lice šta mislim; ne sviđa mi se naoružavanje Prištine. On je veliki lider i u tome nema sumnje. Moje pitanje je: zašto ne kažete da vam je naređeno iz Brisela, već lažete da je Vučić kriv? Nije vas sramota da rušite odnose sa Srbijom. Kriv sam možda što ponekad vole da imaju slobodu da kažu šta misle i urade drugačije od onoga što im je stiglo mejlom. Kad me napadaju, onda znam da radim dobro za svoj narod.

- Što se tiče Štimca, to je pitanje za mafijaški i kriminalni sektor, oni koji hoće da ruše Srbiju iz sistema pravosuđa.