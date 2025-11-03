"PICULINE NADE I STREMLJENJA" Brnabić oštro o njegovom potpirivanju nakon sinoćnjeg nasilja u režiji blokadera
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić žustro je reagovala zbog novih pokušaja Tonina Picule da potiže tenzije u Srbiji.
- Piculine nade i stremljenja. Treba Srbija da čuje. Sasvim jasno je rekao zašto i takvi kao on, kao i oni koji su sinoć izazvali sukobe u Pionirskom parku, svaki put potpiruju vatru kada se učini da se tenzije smiruju. Tu su oni da odlože svako rešenje, u nadi da će u Srbiji doći do ozbiljnijih sukoba. Evo, ne znam - još samo da Picula lično nacrta ljudima zašto se sve ovo događa i zbog čega ovoliko traje - napisala je Brnabić na mreži Iks.
BONUS VIDEO - MRDIĆ ČETIRI DANA ŠTRAJKUJE GLAĐU: Osećam se malo malaksalo, ali snagu mi daje borba za Srbiju
