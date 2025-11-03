OGLASILO SE VJT U BEOGRADU O HAPŠENJU ŠTIMCA: Evo šta se desilo sa blokaderom-nasilnikom
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je po nalogu ovog tužilaštva doneto novo rešenje o zadržvanju V.Š. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.
Prvo rešenje o zadržavanju bilo je ukinuto odlukom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je usvojio žalbu branioca osumnjičenog.
V.Š. je u međuvremenu zahtevao lekarski pregled, pa je prebačen u Urgentni centar.
Nakon pregleda, on je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doveden u policijsku stanicu gde mu je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku uručeno novo rešenje o zadržavanju do 48 sati.
Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu nakon čega će biti odlučeno o daljem postupanju u ovom predmetu.
