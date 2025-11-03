Politika

OGLASILO SE VJT U BEOGRADU O HAPŠENJU ŠTIMCA: Evo šta se desilo sa blokaderom-nasilnikom

Новости онлине

03. 11. 2025. u 17:48

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da je po nalogu ovog tužilaštva doneto novo rešenje o zadržvanju V.Š. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

ОГЛАСИЛО СЕ ВЈТ У БЕОГРАДУ О ХАПШЕЊУ ШТИМЦА: Ево шта се десило са блокадером-насилником

Foto: Novosti

Prvo rešenje o zadržavanju bilo je ukinuto odlukom sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu koji je usvojio žalbu branioca osumnjičenog. 

V.Š. je u međuvremenu zahtevao lekarski pregled, pa je prebačen u Urgentni centar.  

Nakon pregleda, on je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doveden u policijsku stanicu gde mu je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku uručeno novo rešenje o zadržavanju do 48 sati. 

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu nakon čega će biti odlučeno o daljem postupanju u ovom predmetu.

NAJAVA stvaranja suverenističkog bloka u Evropskoj uniji, između Mađarske, Češke i Slovačke, mogla bi da bude šansa i za Srbiju, koja ne samo da i sama vodi nezavisnu politiku, nego ima i odlične veze sa ovim državama, da ojača svoje pozicije u borbi za zaštitu nacionalnih interesa u sve burnijoj geopolitičkoj preraspodeli karata moći.

