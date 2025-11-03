Politika

BRUKA I SRAMOTA: Ideolog bloakdera i plenumaša Žarko Korać potrčao u Zagreb da najavi građanski rat u Srbiji! (FOTO)

В.Н.

03. 11. 2025. u 12:07

IDELOG bloakdera i plenumaša Žarko Korać potrčao u Zagreb da najavi građanski rat u Srbiji!

Foto: Printskrin

Plenumaš Korać se na najsramniji mogući način oglasio preko hrvatskog portala "Vijesti" gde je sa radošću priželjkivao haos u Srbiji.

- Srbija se približava jezivom krešendu onoga što gleamo nekoliko dana" - sramno je izjavio Korać.

Foto: Printskrin

 

