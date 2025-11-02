VUČIĆ O NAPADU NA ĆACILEND: Blokaderi su pokazali svoje pravo lice, pozivam ljude na uzdržanost

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer posle napada blokadera na Ćacilend. i kazao da su večeras blokaderi pokazali da im je nasilje drugo ime.

Foto: Printskrin TV Informer

- Nisam siguran da ste videli sve snimke. Deo ćete uskoro videti. Reč je o kukavicama i došli su do ograde i gledali kako će da napadnu, a kada su videli spreman odgovor brže-bolje su se razbežali, kao i obično. Bitna je njihova namera. Koristili su baklje, piksle, flaše sa željom da zapale ljude - kaže on.

Ističe da to nije čudno nakon "debakla" blokadera u Novom Sadu zbog višestruko manje okupljenih od očekivanog broja.

- Histerija i nervoza je došla do izražaja i nečiji tuđi uticaj - kaže on.

Kaže da postoji deo nepokorenog naroda koji ne želi da se pokori onima koji žele da sruše državu, a govoreći o Ćacilendu.

- Blokaderi ne mogu da trpe demokratiju, oni ne mogu da izdrže drugačije mišljenje i ne mogu da podnesu jedno mesto u zemlji u kom su okupljeni oni koji drugačije misle - ističe Vučić.

Na sedam mesta napadnute su prostorije SNS, ističe Vučić.

- Vide da ih ljudi sve manje poštuju - navodi on.

Pita šta su blokaderi razgovarali i dogovarali sa službenicima američke ambasade i što baš sa njima.

- Smeta im Pionirski park i Ćacilend jer okupljeni tamo ne razgovaraju sa predstavnicima stranih ambasada. Nema tu velike filozofije. Zato je Ćacilend trn u oku, a Pionirski park simbol slobode - tvrdi Vučić.

Pozvao je građane na mir i uzdržanost.

- Budite pametniji. Izdržite, neka tuku. Molim vas, pokušajte da nigde ne uzvratite - kaže on.

Kaže da slobodarski, uspešni, samostalni i nezavisni narodi i države se razlikuju od banana država po tome što pobeđuju obojene revolucije.

- Ostanite mirni, uzdržite se od svakog odgovora i još snažniji prigrlite Srbiju - kaže on.

Najavio je veliki skup na kom će biti "dobre poruke za budućnost".

- Mi smo odgovorni za budućnost ove zemlje. Moramo da razumemo probleme, frustracije, traume sa kojima se neuspešni političari suočavaju i da pomognemo da, na miran način, iz toga izađu - ističe Vučić.

Kaže da će nadležni organi odgovoriti na sve što se događa, te ističe da su spremni.

Dodaje da je plan blokadera da budu na televiziji, u centru pažnje, da naštete imidžu zemlje i da se obračunaju sa onima koji različito misle.

- Izrazito je glupo ovo što rade, ali to nije moj problem - kazao je on.

Ističe da moramo da brinemo da odgovorni za pad nadstrešnice budu kažnjeni.

- Neko želi nasilje po svaku cenu, a neka ljudi u Srbiji vide i razmisle jesmo li to mi ili neko drugi. Niko od naših ljudi nije pucao na njih, a oni su pucali na Milana Bogdanovića - izjavio je Vučić i kritikovao policiju što nije reagovala na napad na Ćacilend, pa dodao da je možda to i dobro za demokratiju.

Građani Srbije mogu mirno da spavaju, tvrdi on.

- Klatno se u potpunosti okrenulo, ljudi su siti toga i zato je odgovor na svakom mestu blokaderima uz prezir naroda sve jasniji i sve očigledniji. Pozivam na mir sve, a posebno ljude koji su napadnuti da se uzdrže i da ne odgovaraju blokaderima koji su večeras još jednom pokazali da im je nasilje drugo ime - naveo je on.

Ironično je rekao da bi trebalo da budu pohapšeni oni u Ćacilendu koji su "provocirali" blokadere pesmama poput Tamo daleko.

- Niko više ne veruje u laži blokadera - kaže Vučić.

Izjavio je da zna da je jedan mladić u Ćacilendu teško povređen.

- Veoma su uzdržani ljudi u Ćacilendu, a da preskoče ogradu blokaderi bi bežali do Pančevačkog mosta - naveo je on.

Ističe da su večeras blokaderi pokazali svoje pravo lice.

- Jasno je svakome da su gotovi i odatle histerija dolazi - zaključio je on.