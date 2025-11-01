TUGA U REDOVIMA SOCIJALISTA Dačić: Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici
PRVA žena gradonačelnik Beograda Slobodanka Gruden preminula je u 86. godini, a od nje se oprostio i predsednik SPS Ivica Dačić.
- Poslednji pozdrav mojoj dragoj drugarici, koju sam posebno poštovao i cenio, prvoj gradonačelnici Beograda, Slobodanki Gruden, našoj dragoj Ljalji - napisao je Dačić na Instagramu.
Slobodanka Gruden završila je Medicinski fakultet. U službi za transfuziju krvi provela je 33 godine. Objavila je 120 stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.
Grad Beograd vodila je od juna 1992. do jula 1994. godine u najtežim uslovima za prestonicu Srbije i tadašnje SRJ, u vreme sankcija i rata.
Bila je i predsednica Crvenog krsta Srbije a u toku profesionalne karijere nalazila se i na funkcijama potpredsednice Sekcije za transfuziologiju u Srpskom lekarskom društvu, predsednice Stručne komisije za transfuziologiju pri Ministarstvu zdravlja Srbije, načelnice Službe za transfuziju KBC Zemun.
Odlikovana je Ordenom rada a dobitnica je i Zlatne značke Socijalističkog saveza radnog naroda Srbije i Zlatnog znaka jugoslovenskog Crvenog krsta.
