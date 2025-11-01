VUČEVIĆ NA GODIŠNJICU OD TRAGEDIJE U NOVOM SADU: Čuvaćemo sve te duše i voljena imena u našim srcima! (FOTO)

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević prisustvovao je pomenu u Hramu Svetog Save u Beogradu koji je održan za stradale u padu nadstrešnice.

Foto: Printskrin

-Sara, Valentina, Đorđe, Milica, Nemanja, Anđela, Miloš, Stefan, Sanja, Goranka, Vukašin, Mileva, Đuro, Vasko, Anja i Vukašin. Svako od njih — jedan život. Jedna porodica. Jedan deo našeg društva i države. Nevine duše koje ništa nisu zgrešile, a koje su tog petka, ne sluteći šta će se dogoditi, samo živele svoje živote. U Hramu Svetog Save pomolili smo se Bogu i zapalili sveće za svakog od nastradalih.

Pozivam sve ljude da to isto učine, da u miru i tišini iskažemo poštovanje i prema njima i jedni prema drugima. Iskreno saučešće porodicama poginulih. Želim da pronađu bar zrnce utehe, iako znam da prave utehe za ovakav gubitak nema. Čuvaćemo sve te duše i voljena imena u našim srcima. Bog da im dušu prosti i podari Carstvo nebesko- poručio je putem Instagrama Vučević.