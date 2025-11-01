Politika

VUČIĆ U HRAMU SVETOG SAVE: Predsednik na pomenu za nastradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu

V.N.

01. 11. 2025. u 11:06

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je pomenu za nastradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

ВУЧИЋ У ХРАМУ СВЕТОГ САВЕ: Председник на помену за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

Foto: Zoran Jovanovic

Parastos postradalima na Železničkoj stanici u Novom Sadu služio je patrijarh Porfirije u Hramu Svetog Save na Vračaru.

